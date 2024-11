Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική Ισπανία, αυτήν την εβδομάδα, με τους νεκρούς να φτάνουν τους 202 μόνο στην περιφέρεια της Βαλένθια και τις αρχές να προειδοποιούν ότι πιθανόν να αυξηθεί ο αριθμός καθώς δεκάδες άνθρωποι δεν έχουν ακόμη καταγραφεί.

Τουλάχιστον άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιφέρειες.

Σύμφωνα με το BBC, νωρίτερα, εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός από την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, κατά μήκος της ακτογραμμής της Χουέλβα, προειδοποιώντας για βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και καλώντας τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους. Άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, παραμένουν υπό πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στη Βαλένθια - την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τις φονικές πλημμύρες αυτής της εβδομάδας - το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας διέθεσε 500 επιπλέον στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τόσο στις επιχειρήσεις έρευνας όσο και στον καθαρισμό.

"It was a living hell."



