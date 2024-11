Ισπανία: Συγκλονιστικά πλάνα drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής - Στους 158 οι νεκροί

Συγκλονιστικά πλάνα καταγράφονται από drone δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας και αποκάλυψαν τη βιβλική καταστροφή που προήλθε από τις πλημμύρες που έπληξαν τη Βαλένθια.

Ο απολογισμός, που δεν είναι οριστικός, από τις πλημμύρες που σάρωσαν αυτήν την εβδομάδα τη νοτιοανατολική Ισπανία ανέρχεται πλέον σε 158 νεκρούς, σύμφωνα με μία επίσημη ανακοίνωση των υπηρεσιών διάσωσης που αναρτήθηκε στο δίκτυο Χ.

Βάσει αυτού του απολογισμού, 155 θύματα έχουν καταμετρηθεί μονάχα στην περιφέρεια της Βαλένθιας, της πλέον πληγείσας περιοχής, άλλοι δύο θάνατοι καταγράφηκαν στη γειτονική περιφέρεια Καστίλη Λα Μάντσα και ένας στην Ανδαλουσία.

Στο δελτίο Τύπου δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των ανθρώπων που παραμένουν αγνοούμενοι.

Στο μεταξύ, στο βίντεο αποτυπώνονται ολόκληρες περιοχές της Βαλένθια να είναι πλημμυρισμένες και γεμάτες λάσπη. Επίσης, καταγράφηκαν οι σοροί από αυτοκίνητα που έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο όταν τα παρέσυραν τα ορμητικά νερά, αλλά και καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές.

Υπάρχουν, ακόμη, πλάνα από γέφυρες που έχουν ισοπεδωθεί και από δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από λάσπες.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής στη Βαλένθια από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών. Στις εικόνες φαίνεται πως ήταν η ανατολική περιοχή της πόλης πριν τις καταρρακτώδεις βροχές στις 8 Οκτωβρίου και πως μετατράπηκε μετά τις πλημμύρες.

Spain is suffering its worst flood in decades after torrential rains struck the eastern province of Valencia. The death toll is climbing and people remain missing. 📸These images from Landsat-8 satellite illustrate the scale of the disaster, with images from October 8 and… pic.twitter.com/0KSxEQ55d7

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε σήμερα, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, τους κατοίκους της περιφέρειας της Βαλένθια, που υπέστη σοβαρές ζημιές από φονικές πλημμύρες, να «παραμείνουν στα σπίτια τους», καθώς ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

Όπως είχε κάνει και ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' λίγο πριν από τη Μαδρίτη, ο Σάντσεθ υπογράμμισε με ένταση πως το επεισόδιο της κακοκαιρίας που προκάλεσε τις πλημμύρες «συνεχίζεται» και κάλεσε όλους όσοι ζουν στις περιοχές που επηρεάζονται να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση.

«Η προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι να βρεθούν τα θύματα» που εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια «και οι αγνοούμενοι», είπε ο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους στο τέλος μιας επίσκεψης στη Βαλένθια, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, που κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων (92 σε σύνολο 95).

Ο Σάντσεθ δεν διευκρίνισε τον αριθμό των αγνοουμένων, όμως ο ισπανικός Τύπος εκτιμά πως ανέρχονται σε δεκάδες.

«Το πιο σημαντικό είναι οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν πως (το επεισόδιο της κακοκαιρίας) δεν έχει τελειώσει», είπε, καλώντας τους κατοίκους της επαρχίας Βαλένθια και εκείνους της Καστίλης, που βρίσκεται ακριβώς βόρεια, να «παραμείνουν στα σπίτια τους, να μην βγουν» και να ακολουθούν τα μηνύματα των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

Αναφερόταν στο γεγονός ότι η μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε σήμερα το πρωί κόκκινο συναγερμό (το ύψιστο επίπεδο συναγερμού) για αυτήν την επαρχία της Καστίλης, τη μία από τις τρεις που αποτελούν την αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένθια.

Σχεδόν χίλιοι στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

Σε τουλάχιστον 158 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες στην Ισπανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης της χώρας.

Ο αριθμός αυτός των νεκρών, ο μεγαλύτερος μετά τις πλημμύρες του Οκτωβρίου του 1973 στην Ισπανία που στοίχισαν τη ζωή σε 300 ανθρώπους, «θα αυξηθεί», διότι υπάρχουν ακόμη «πολλοί που αγνοούνται», προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες.

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK