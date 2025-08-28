Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, όταν ένας μαυροφορεμένος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία την τρίτη ημέρα του σχολείου, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ειδικότερα, ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανέφεραν αξιωματούχοι. Δύο μαθητές, ηλικίας 8 ετών και 10 ετών, σκοτώθηκαν επί τόπου.

Este es el tirador de Mineapolis, ha matado a dos niños y otros 5 necesitan cirugia. La rata que disparó se suicidó después. Atacó en una escuela católica. Está es su cara, espero que esté Trans retardado se pudra en el infierno. pic.twitter.com/dmcnzN3b5L — ibiPolitic (@ibiPolitic) August 27, 2025

Αξιωματούχοι κατονόμασαν τον δράστη ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών. Οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο σε συνεντεύξεις Τύπου.

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων.

Estamos viviendo mundialmente el nivel más alto de violencia en todos los estamentos sociales. Y nadie esta excento de sufrirla.



En Mineapolis un joven de 20 años ha disparado contra los fieles que se encontraban participando de una Eucaristía en la iglesia de la escuela… pic.twitter.com/TfnEeXMLLC — Marlen Estrella (@MarlinEstrella2) August 27, 2025

«Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία για να διαπομπεύσει την τρανς κοινότητά μας ή άλλη κοινότητα, έχει χάσει την αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς», ανέφερε.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Γουέστμαν δεν είχε ποινικό μητρώο και κατά τα φαινόμενα ενήργησε μόνος του. Δήλωσαν επίσης ότι δεν γνωρίζουν το κίνητρο για το έγκλημα που διέπραξε.

Οι πυροβολισμοί στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές ήταν το 146ο ανάλογο περιστατικό στη χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με την K-12 School Shooting Database, τη βάση δεδομένων για τα περιστατικά με πυροβολισμούς στα σχολεία.

Το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με τον Independent, ο Γουέστμαν δεν έχει ποινικό ιστορικό και η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να καθορίσει το κίνητρο για την επίθεση. Η ένοπλη φορούσε μαύρα ρούχα και «παντελόνι τύπου cargo», είπε ο Ο’Χάρα, και ήταν οπλισμένη με ένα τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι — όλα αγορασμένα νόμιμα.

Ο Γουέστμαν πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα πίσω από πόρτες που είχαν φραχτεί με ξύλινα δοκάρια 2x4 από την εξωτερική πλευρά, είπε ο Ο’Χάρα.

Ποιο ήταν το κίνητρο;

Το κίνητρο πίσω από την τραγωδία δεν είναι προς το παρόν σαφές και η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά.

Ο Γουέστμαν μεγάλωσε στο Ρίτσφιλντ και η μητέρα του ήταν υπάλληλος στο Annunciation School, μετέδωσε το KARE11. Όταν η μητέρα του Γουέστμαν προσεγγίστηκε από τη Minneapolis Star-Tribune, έκλαιγε και είπε ότι δεν ήξερε αν το παιδί της ήταν ο δράστης.

Ο πατέρας του Γουέστμαν έχει σπίτι λιγότερο από ένα μίλι από το σχολείο και την εκκλησία, σύμφωνα με τη Star-Tribune. Το σπίτι αποκλείστηκε από την αστυνομία τις ώρες μετά την επίθεση.

Αν και το κίνητρο δεν είναι σαφές, διαδικτυακές αναρτήσεις που συνδέονται με τον Γουέστμαν δείχνουν εμμονή με μαζικούς δολοφόνους, νεοναζιστικές σκέψεις και υποτιθέμενα σχέδια για την επίθεση.

Μια σειρά από ανησυχητικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — και φέρονται να συνδέονται με λογαριασμό που ανήκε στον ύποπτο — παρέχουν κάποια εικόνα για την επίθεση.

Σε ένα βίντεο,οΓουέστμαν ξεφυλλίζει ένα σημειωματάριο γεμάτο σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν φαίνεται να είναι στα αγγλικά. Στο βίντεο αυτό, ο Γουέστμαν ακούγεται να λέει: «Αγαπώ την οικογένειά μου» και «Δεν μπορώ να το αντέξω άλλο αυτό».

Η τελευταία σελίδα που φαίνεται στο βίντεο γράφει: «Το τέλος. Λυπάμαι πάρα πολύ.» Είναι υπογεγραμμένη «Robin» με μια καρδιά σχεδιασμένη δίπλα.

The Minneapolis shooter's name is reported to be Robin Westman. Here is his written manifesto and video from @YouTube. @fitsnews pic.twitter.com/isDXHZHEFG — Thomas D Murphy US Senate candidate, SC (R) (@ThomasMurphy4SC) August 27, 2025

Σε άλλο απόσπασμα, ένα μαχαίρι καρφώνεται στο κέντρο μιας σελίδας που απεικονίζει την κάτοψη μιας εκκλησίας, με σχέδια για τις εισόδους, τα καθίσματα, έναν σταυρό και ακόμη και μια πυξίδα που δείχνει προς ποια κατεύθυνση είναι στραμμένη.