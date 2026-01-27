Το ποσοστό αποδοχής της μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, με την πλειοψηφία των Αμερικανών να δηλώνει ότι η σκληρή στάση του απέναντι στη μετανάστευση έχει ξεπεράσει τα όρια.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο από την Παρασκευή έως την Κυριακή πριν και μετά την δολοφονία ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από τους αξιωματικούς της υπηρεσίας για μετανάστευση το Σάββατο στο Μινεάπολη.

Μόνο το 39% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του Τραμπ στο μεταναστευτικό σε σύγκριση με το 41% νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ το 53% το αποδοκιμάζει, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Η μετανάστευση ήταν ένα φωτεινότερο σημείο για τη δημοτικότητα του Τραμπ τις εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο, το 50% τον ενέκρινε και το 41% τον αποδοκίμασε.

Ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 αφού υποσχέθηκε μια ιστορική αύξηση των απελάσεων. Μασκοφόροι υπάλληλοι μετανάστευσης, συχνά με στρατιωτικό εξοπλισμό, έχουν γίνει συνηθισμένη εικόνα σε όλη τη χώρα και διαμαρτυρίες ενάντια στην καταστολή έχουν ξεσπάσει σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Μινεάπολης, όπου οι υπάλληλοι μετανάστευσης έχουν ανταποκριθεί με θανατηφόρα βία.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ κατηγόρησαν τον 37χρονο νοσοκόμο Άλεξ Πρέτι ότι επιτέθηκε σε αξιωματικούς κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Μινεάπολη, προτού ένας αξιωματικός τον πυροβολήσει θανάσιμα, αν και αυτή η εκδοχή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα βίντεο που κατέγραψαν περαστικοί.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα στη Μινεάπολη, ένας αξιωματικός της μετανάστευσης πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Γκουντ, άλλη μια Αμερικανίδα πολίτη, κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής της μετανάστευσης.

«Το ICE το έχει παρατραβήξει»

Περίπου το 58% των ερωτηθέντων στην έρευνα δήλωσε ότι οι πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχουν υπερβεί τα όρια με τις κατασταλτικές τους ενέργειες, ενώ το 12% δήλωσε ότι «δεν έχουν προχωρήσει αρκετά» και το 26% δήλωσε ότι οι προσπάθειες των πρακτόρων είναι «σχεδόν σωστές».

Περίπου 9/10 Δημοκρατικούς δήλωσαν ότι οι πράκτορες έχουν υπερβεί τα όρια, σε σύγκριση με δύο στους δέκα Ρεπουμπλικάνους και έξι στους δέκα ανεξάρτητους.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για τους θανάτους από πυροβολισμούς, αλλά τη Δευτέρα φάνηκε λιγότερο επιθετικός, δηλώνοντας ότι ήταν «στο ίδιο μήκος κύματος» με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Μινεσότα.

Στο 38% η δημοτικότητα του Τραμπ

Η τελευταία δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ έπεσε στο 38%, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του, καθώς έπεσε από το 41% στην προηγούμενη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που διεξήχθη στις 12-13 Ιανουαρίου.

Παρόλο που η δημοτικότητα του Τραμπ έχει πέσει, συνεχίζει να έχει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στο θέμα της μετανάστευσης από τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

Οι Αμερικανοί συνεχίζουν επίσης να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ σε αυτό το θέμα, με το 37% των ερωτηθέντων στην τελευταία δημοσκόπηση να δηλώνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την καλύτερη προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης, σε σύγκριση με το 32% που προτιμά τους Δημοκρατικούς. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι ή ότι κανένα από τα δύο κόμματα δεν ήταν καλύτερο.