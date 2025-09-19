ΗΠΑ: Δημοκρατικοί θα προτείνουν νομοσχέδιο για να «προστατευτεί η ελευθερία της έκφρασης»

Κοινοβουλευτικοί των Δημοκρατικών ανήγγειλαν την Πέμπτη πως θα προτείνουν σχέδιο νόμου για να «προστατευτεί η ελευθερία της έκφρασης» στις ΗΠΑ, η οποία απειλείται κατ’ αυτούς από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του, ιδίως υπό το φως των ανακοινώσεών τους μετά τη δολοφονία του συντηρητικού διαμορφωτή κοινής γνώμης Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.

Κατοχυρωμένη στην πρώτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες στοιχείο της αμερικανικής δημοκρατίας.

Αντίπαλοί της κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ πως την καταπατά και χαρακτήρισαν λογοκρισία τη διακοπή την Τετάρτη της δημοφιλούς βραδινής εκπομπής του αστέρα της αμερικανικής τηλεόρασης Τζίμι Κίμελ, για σχόλιά του που θεωρήθηκαν πως υπερέβησαν τα εσκαμμένα μετά τον φόνο του Τσάρλι Κερκ τη 10η Σεπτεμβρίου.

«Αυτή είναι λογοκρισία. Κρατικός έλεγχος του λόγου. Δεν είναι η Αμερική αυτή», είπε σε αγανακτισμένο τόνο ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κογκρέσο, κατηγορώντας τον πρόεδρο Τραμπ ότι «εκμεταλλεύεται» την «εθνική τραγωδία» για να «καταστρέψει την αντιπολίτευση» αντί να «ενώσει τη χώρα».

Το σχέδιο νόμου που ανέφεραν πως θα καταθέσουν δημοκρατικοί αιρετοί σκοπό έχει να «δημιουργηθεί συγκεκριμένη προστασία για όσους μπαίνουν στο στόχαστρο για πολιτικούς λόγους», εξήγησε.

Προβλέπει ακόμη «αληθινές συνέπειες για κυβερνητικούς αξιωματούχους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την εξουσία τους για να επιτεθούν στην ελευθερία της έκφρασης» πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει ποια θα είναι τα μέτρα ούτε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή του νομοσχεδίου στο Κογκρέσο.

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να την πνίξει. Δεν θέλει ο κόσμος να εκφράζεται καν όταν δεν της αρέσει αυτό που έχει να πει. Αυτός είναι κατήφορος προς αυταρχικό καθεστώς», υπερθεμάτισε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στην αμερικανική άνω Βουλή, ο Τσακ Σούμερ, προβλέποντας «σταυροφορία χωρίς τέλος».

Πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, η οποία έκρινε ότι ο «λόγος μίσους» δεν προστατεύεται από την πρώτη τροπολογία του θεμελιώδους νόμου, προκάλεσαν σάλο, όπως και οι επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον μεγάλων ονομάτων του παραδοσιακού Τύπου, που κατηγορεί για στράτευση εναντίον της.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως καταθέτει μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας New York Times, απαιτώντας 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημίες και τόκους, ενώ είχε ήδη ανακοινώσει τον Ιούλιο πως απαιτεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Wall Street Journal, επίσης για δυσφήμιση.

Το κείμενο των δημοκρατικών έχει σκοπό να «προστατευτούν εκκλησίες, ενώσεις, εφημερίδες, πανεπιστήμια, φοιτητές, εργαζόμενοι, από κάθε πρόεδρο που βάζει στο στόχαστρο πολιτικούς αντιπάλους του» – κάποιες από αυτές τις κατηγορίες έχουν μπει συγκεκριμένα στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο –, ανέφερε ο δημοκρατικός βουλευτής Γκρεγκ Κασάρ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι κοινοβουλευτικοί των δημοκρατικών κάλεσαν ρεπουμπλικάνους συναδέλφους τους, που έχουν πλειοψηφία – αν και οριακή – και στα δυο σώματα του αμερικανικού κοινοβουλίου, να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία, βάζοντας «την υγεία της δημοκρατίας μας πάνω από την πίστη στον ηγέτη τους».