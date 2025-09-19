AP, BBC, Guardian

«Θύελλα» αντιδράσεων έχει ξεσπάσει, μετά τη διακοπή της εκπομπής του παρουσιαστή, Τζίμι Κίμελ, με αφορμή τα σχόλια του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, εντείνοντας το κλίμα πολιτικής πόλωσης που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως σχολιάζει το Associated Press, το τηλεοπτικό μέλλον του Jimmy Kimmel βρέθηκε σε αβεβαιότητα την Πέμπτη, αφού το ABC ανέστειλε το βραδινό του πρόγραμμα λόγω των σχολίων του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αφήνοντας τη μητρική εταιρεία του δικτύου να αποφασίσει αν η στήριξή του αξίζει τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Δύο άλλες εταιρείες που διαχειρίζονται δεκάδες σταθμούς του ABC στράφηκαν εναντίον του Kimmel, ενώ ενθαρρύνονται από έναν ρυθμιστή της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μπορεί να δυσκολέψει τη ζωή για τον ιδιοκτήτη του ABC, τη Walt Disney Co.

Ο Κίμελ έκανε αρκετές παρατηρήσεις στην εκπομπή του τη Δευτέρα και την Τρίτη σχετικά με την αντίδραση στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή την περασμένη εβδομάδα, υπονοώντας ότι πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον θάνατο του Κερκ.

«Η συμμορία MAGA (προσπαθεί) απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς και να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό», είπε ο Κίμελ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Brendan Carr, είπε ότι ο Κίμελ φάνηκε να προσπαθεί σκόπιμα να παραπλανήσει το κοινό, ώστε να πιστέψει ότι ο άνδρας που κατηγορείται για τον θανατηφόρο πυροβολισμό ήταν υποστηρικτής του Τραμπ. Οι αρχές λένε ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον μεγάλωσε σε ένα συντηρητικό νοικοκυριό στη νότια Γιούτα, αλλά είχε «εμποτιστεί με αριστερή ιδεολογία».

Το ABC, που προβάλλει το «Jimmy Kimmel Live!» από το 2003, ανακοίνωσε την αναστολή την Τετάρτη λίγο μετά τη δήλωση της Nexstar Communications Group ότι οι σταθμοί της δεν θα προβάλλουν τον Κίμελ επειδή τα σχόλιά του για τον Κερκ ήταν «προσβλητικά». Η Nexstar διαχειρίζεται 28 θυγατρικούς σταθμούς του ABC.

ΒΒC: Ο Τραμπ απειλεί με αφαίρεση αδειών τηλεοπτικών δικτύων μετά την αναστολή του Κίμελ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα να πρέπει να δουν τις άδειές τους να «αφαιρούνται», καθώς στήριξε τον ρυθμιστή ραδιοτηλεόρασης της Αμερικής σε μια διαμάχη για την αναστολή του παρουσιαστή του ABC, Τζίμι Κίμελ.

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδει το BBC, ο Τραμπ μίλησε για το ζήτημα σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, μέσα στο Air Force One, επιστρέφοντας από επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Διάβασα κάπου ότι τα δίκτυα ήταν 97% εναντίον μου, ξανά, 97% αρνητικά, και παρ’ όλα αυτά κέρδισα εύκολα, και τις επτά κρίσιμες πολιτείες [στις περσινές εκλογές]», είπε ο πρόεδρος.

«Μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα, αρνητικό Τύπο. Εννοώ, παίρνουν μια άδεια. Θα σκεφτόμουν ίσως ότι η άδειά τους πρέπει να αφαιρεθεί».

Στο μονόλογό του τη Δευτέρα, ο 57χρονος Kimmel είπε ότι η «συμμορία Maga» «προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Charlie Kirk ως κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς» και ότι προσπαθεί να «αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό».

Παρομοίασε επίσης την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του 31χρονου πολιτικού συνεργάτη του με «το πώς θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί έναν χρυσόψαρο».

Μιλώντας στο Fox την Πέμπτη, ο πρόεδρος της FCC, Brendan Carr, είπε ότι η αναστολή του Kimmel δεν ήταν «το τελευταίο βήμα».

«Θα συνεχίσουμε να θεωρούμε αυτούς τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς υπεύθυνους απέναντι στο δημόσιο συμφέρον», είπε.

«Και αν οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί δεν τους αρέσει αυτή η απλή λύση, μπορούν να παραδώσουν την άδειά τους στην FCC».

Guardian: Εκατοντάδες διαδηλώνουν έξω από τα κεντρικά της Disney για την «αντι-αμερικανική» αναστολή του Κίμελ

Την ίδια ώρα, το λογότυπο του Μίκυ Μάους βρίσκεται παντού στα κεντρικά γραφεία της Walt Disney στο Burbank της Καλιφόρνιας. Αλλά την Πέμπτη, εκείνα τα διάσημα αυτιά εμφανίστηκαν και έξω από το στούντιο σε πλακάτ διαμαρτυρίας, συμπεριλαμβανομένου ενός που χαρακτήριζε τα στελέχη της Disney «δειλούς» επειδή ανέστειλαν το βραδινό τοκ-σόου του Τζίμι Κίμελ ως απάντηση στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγή: AP Photo/Jae C. Hong

Καθώς πολλοί Αμερικανοί καταδίκασαν το περιστατικό ως κατάφωρη κυβερνητική επίθεση στην ελευθερία του λόγου, άλλοι επιτέθηκαν στη Disney και στον CEO της Bob Iger για αυτό που θεώρησαν ως ταχεία συνθηκολόγηση στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ να λογοκρίνουν έναν εξέχοντα κωμικό.

Καθώς αυξάνονταν οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ κατά της Disney και άλλων εταιρειών που εμπλέκονται στην απομάκρυνση του Κίμελ από τον αέρα, περίπου 200 με 300 άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της Disney στο Burbank το απόγευμα της Πέμπτης, σε μια κινητοποίηση που είχε προωθηθεί από την Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής (Writers Guild of America), καλώντας το ABC να «Φέρει πίσω το Jimmy Kimmel Live!».

Πηγή: AP Photo/Jae C. Hong

Άλλοι 100 άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από τα στούντιο του ABC στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Variety, όπου το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «αντι-αμερικανικό» και «ο Kimmel πρέπει να μείνει, ο Iger πρέπει να φύγει».

Σε μια τρίτη διαμαρτυρία, έξω από το στούντιο του Χόλιγουντ που φιλοξενεί την εκπομπή του Kimmel, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Κάτω η FCC» και «Το ABC γονάτισε», μετέδωσε το Variety.

Σύμφωνα με τον Guardian, πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που τόνιζαν ότι η διαμάχη θύμιζε το σενάριο μιας από τις νέες σειρές Star Wars της Disney, το Andor, που επικεντρώνεται στον αγώνα κατά του αυταρχισμού.