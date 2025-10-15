ΗΠΑ: Δικαστής μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για αποστολή Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Ομοσπονδιακή δικαστής στο Όρεγκον παρέτεινε την Τετάρτη τις προσωρινές διαταγές που εμποδίζουν την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς για την αστυνόμευση του Πόρτλαντ, στο πλαίσιο της εκστρατείας του να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε ολοένα περισσότερες πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση.

Η δικαστής Κάριν Ίμεργκατ του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου του Πόρτλαντ έλαβε την απόφαση καθώς η κυβέρνηση αναμένει την ετυμηγορία τριμελούς επιτροπής του 9ου Εφετείου με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, σχετικά με το αν θα επιτρέψει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής ακρόασης, η Ίμεργκατ επικαλέστηκε ζητήματα χρονισμού και αποφάσισε να παρατείνει για ακόμη 14 ημέρες τις δύο εντολές που είχε εκδώσει νωρίτερα και επρόκειτο να λήξουν μέσα στην εβδομάδα, έως ότου εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου.

Η δικαστής, την οποία είχε διορίσει ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, είχε εκδώσει τις εντολές στις 4 και 5 Οκτωβρίου. Πρώτα αποφάσισε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Εθνοφρουρά του Όρεγκον, και στη συνέχεια ότι δεν μπορεί να παρακάμψει την απόφαση καλώντας μονάδες Εθνοφρουράς από άλλες πολιτείες.

Η Ίμεργκατ έχει προγραμματίσει δίκη χωρίς ενόρκους για τις 29 Οκτωβρίου, όπου θα εξεταστεί αν θα επιβληθεί μόνιμη απαγόρευση. Όπως ανέφερε, η τελική της απόφαση θα εξαρτηθεί «από το τι συμβαίνει στην πράξη και αν δικαιολογεί την ανάπτυξη δυνάμεων που διατάχθηκε».

Ο δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Μάικλ Τζεράρντι αντιτάχθηκε στην παράταση των προσωρινών διαταγών, ζητώντας την άμεση άρση τους. Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε.

Η Εθνοφρουρά αποτελεί πολιτειακή δύναμη πολιτοφυλακής που υπάγεται στους κυβερνήτες των πολιτειών, εκτός εάν κληθεί σε ομοσπονδιακή υπηρεσία από τον πρόεδρο.

Ο Τραμπ είχε διατάξει στις 27 Σεπτεμβρίου την αποστολή 200 ανδρών της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, συνεχίζοντας τη χωρίς προηγούμενο χρήση στρατιωτικού προσωπικού σε αμερικανικές πόλεις για την καταστολή διαδηλώσεων και την ενίσχυση της εσωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει την πόλη «ρημαγμένη από τον πόλεμο».

Αξιωματούχοι της πόλης και της πολιτείας μήνυσαν την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η εντολή του Τραμπ παραβιάζει ομοσπονδιακούς νόμους που διέπουν τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων και τα δικαιώματα των πολιτειών βάσει της 10ης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Στις προηγούμενες αποφάσεις της, η Ίμεργκατ τόνισε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως οι πρόσφατες διαδηλώσεις στο Πόρτλαντ είχαν φτάσει στο επίπεδο εξέγερσης ή είχαν σοβαρά παρεμποδίσει την επιβολή του νόμου. Όπως είπε, ο χαρακτηρισμός του Τραμπ ότι η πόλη είναι «ρημαγμένη από τον πόλεμο» είναι «εντελώς αποκομμένος από την πραγματικότητα».