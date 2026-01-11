Τουλάχιστον 29 άτομα συνελήφθησαν στη Μινεάπολη των ΗΑ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για τον θάνατο της γυναίκας που πυροβολήθηκε από έναν πράκτορα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε επίσης μετά από «ρίψη κομμάτι πάγου», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων της πόλης, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στις οποίες 1.000 άτομα βγήκαν στους δρόμους της πόλης την Παρασκευή το βράδυ.

Διαμαρτυρίες κατά της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις ΗΠΑ μετά τον πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο αυτοκίνητό της την Τετάρτη, μετέδωσε το BBC.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε ενήργησε σε αυτοάμυνα. Οι τοπικές αρχές επιμένουν ότι η γυναίκα δεν αποτελούσε κίνδυνο.

Η αστυνομία του Μινεάπολις κήρυξε παράνομη τη συγκέντρωση την Παρασκευή το βράδυ, καθώς διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο Canopy της πόλης, όπου πιστεύεται ότι διέμεναν ορισμένοι πράκτορες της ICE.

Το αστυνομικό τμήμα του Μινεάπολις δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «ορισμένα άτομα εισέβαλαν στο ξενοδοχείο μέσω μιας εισόδου σε ένα σοκάκι».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν διαδηλωτές να φωτίζουν την περιοχή με έντονα φώτα, να σφυρίζουν και να χτυπούν τύμπανα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι υπήρχαν «πολύ περισσότεροι από 1.000» διαδηλωτές στην περιοχή και ότι ορισμένοι πέταξαν πάγο, χιόνι και πέτρες σε αστυνομικούς, αστυνομικά οχήματα και άλλα οχήματα, αλλά δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.



