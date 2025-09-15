ΗΠΑ - Βρετανία: Η επίσκεψη Τραμπ θα σφραγίσει τα deal των δύο χωρών σε ενέργεια και τεχνολογία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία θα ανακοινώσουν συμφωνίες σχετικά με την τεχνολογία και την πυρηνική ενέργεια κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο ελπίζει να οριστικοποιήσει τους δασμούς για τον χάλυβα.

Ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, θα απολαύσουν μια επίδειξη βρετανικής βασιλικής λαμπρότητας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους την Τετάρτη, που θα περιλαμβάνει περιήγηση με άμαξα, επίσημο δείπνο, παρέλαση στρατιωτικών αεροσκαφών και τιμητική βολή.

Η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει ότι η ήπια δύναμη της βασιλικής οικογένειας θα προσελκύσει τον Τραμπ, καθώς επιδιώκει στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της ενέργειας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια ευνοϊκή συμφωνία για τους δασμούς.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ θα φιλοξενήσει τον Τραμπ στην εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς την Πέμπτη για να συζητήσουν τη στενότερη συνεργασία σε θέματα όπως η Ουκρανία, με στόχο την οριστικοποίηση των υποσχεθέντων χαμηλότερων δασμών για τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Ένας εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι οι ηγέτες θα υπογράψουν «μια παγκοσμίως πρωτοπόρα τεχνολογική συνεργασία». Οι δύο χώρες θα υπογράψουν επίσης συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών έργων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν νέα AI data centers.

«Η σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ είναι η ισχυρότερη στον κόσμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ στους δημοσιογράφους. «Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιούμε μια ριζική αλλαγή σε αυτή τη σχέση».

Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να μειώσουν τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, αλουμινίου και χάλυβα. Παρότι οι λεπτομέρειες σχετικά με τους δασμούς στα αυτοκίνητα συμφωνήθηκαν τον Ιούνιο, η συμφωνία για τον χάλυβα και το αλουμίνιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Όσον αφορά στον χάλυβα, θα φροντίσουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ στο BBC την Κυριακή.