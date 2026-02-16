ΗΠΑ: Βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση κατάληψης τάνκερ στην Καραϊβική (vid)

Βίντεο και φωτογραφικό υλικό που δόθηκαν στη δημοσιότητα καταγράφουν καρέ-καρέ τη στιγμή της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης σε πετρελαιοφόρο, το οποίο επιχειρούσε να διαφύγει του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό το τάνκερ που είχε κατορθώσει να απομακρυνθεί από τη ζώνη αποκλεισμού την οποία έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά πλοίων που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων στην Καραϊβική.

Στα πλάνα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ αποτυπώνεται η εξέλιξη της στρατιωτικής επιχείρησης, από τη θαλάσσια αναχαίτιση έως και την επιβίβαση αμερικανικών δυνάμεων στο πετρελαιοφόρο. Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και φωτογραφικό υλικό από την επιχείρηση.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ

«Υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας. Η απόσταση δεν σας προστατεύει.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσκεψη, θαλάσσια αναχαίτιση και επιβίβαση στο Veronica III, εντός της περιοχής ευθύνης του INDOPACOM.

Το σκάφος επιχείρησε να αψηφήσει τον αποκλεισμό του Προέδρου Τραμπ, προσδοκώντας ότι θα διαφύγει. Το παρακολουθήσαμε από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, μειώσαμε την απόσταση και το σταματήσαμε. Κανένα άλλο έθνος δεν διαθέτει την εμβέλεια, την αντοχή ή τη βούληση να το πράξει.

Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο. Από ξηρά, αέρα ή θάλασσα, θα σας εντοπίσουμε και θα αποδώσουμε δικαιοσύνη.

Το Υπουργείο Πολέμου θα στερήσει από παράνομους παράγοντες και τους αντιπροσώπους τους την ελεύθερη ναυσιπλοΐα».