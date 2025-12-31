Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση της αντιπαράθεσής του με τη Βενεζουέλα, έπειτα από επίθεση της CIA σε λιμενική εγκατάσταση της χώρας.



Ωστόσο, καθώς πλησιάζει σε αποφάσεις που θα μπορούσαν να σημάνουν ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση, η κυβέρνησή του δεν έχει παρουσιάσει μια σαφή και συνεκτική δημόσια αιτιολόγηση για τις ενέργειές της, ούτε έχει προετοιμάσει την αμερικανική κοινή γνώμη για το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ανώτατοι αξιωματούχοι δεν έχουν εξηγήσει πόσο θα διαρκέσει η μαζική ναυτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην Καραϊβική, ούτε ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος των Αμερικανών στρατιωτικών σε μια επιχείρηση που ήδη εγείρει σοβαρά νομικά και συνταγματικά ερωτήματα.



Παράλληλα, ούτε ο ίδιος ο Τραμπ ούτε οι κορυφαίοι σύμβουλοί του έχουν περιγράψει τον επιθυμητό τελικό στόχο της σύγκρουσης, η οποία έχει κλιμακωθεί από τη διπλωματική πίεση και τις επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε αποκλεισμό πετρελαιοφόρων και πλέον σε χερσαία επίθεση.

Αν ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, όπως υπονοούν πρόσφατες δηλώσεις και η ίδια η στρατιωτική λογική της ανάπτυξης, δεν έχει υπάρξει καμία σοβαρή προσπάθεια από τον Λευκό Οίκο να εξηγήσει πώς θα αντιμετωπιστεί η «επόμενη μέρα». Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένων των αδιεξόδων που ακολούθησαν αντίστοιχες αμερικανικές επεμβάσεις στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Λιβύη.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Άνταμ Σμιθ, προειδοποίησε ότι η επίθεση της CIA αποτελεί ποιοτική κλιμάκωση και έθεσε το ερώτημα μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Τραμπ για την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Αν και η ασάφεια μπορεί να είναι σκόπιμη, στο πλαίσιο ψυχολογικών επιχειρήσεων, η είσοδος σε χερσαίες επιθέσεις καθιστά επιτακτική την ανάγκη διαφάνειας προς τους Αμερικανούς πολίτες.

Παρότι λίγοι θα θρηνούσαν την πτώση ενός αυταρχικού καθεστώτος που έχει καταστρέψει τη χώρα και έχει προκαλέσει μαζική προσφυγική κρίση, οι επικριτές της κυβέρνησης δεν υπερασπίζονται τον Μαδούρο.



Αμφισβητούν τα κίνητρα, τη νομιμότητα και την επάρκεια του σχεδίου Τραμπ. Η απουσία καθαρής στρατηγικής, σε συνδυασμό με την επίκληση του αναθεωρημένου Δόγματος Μονρόε και τη γενικότερη επιθετική στάση της κυβέρνησης, εντείνει τις ανησυχίες για έναν ανοιχτό, απροσδιόριστο και δυνητικά ανεξέλεγκτο πόλεμο.