Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν την υπηρεσία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κτίριο μόνο εάν συμφωνήσουν να μην γνωστοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες, μια πρωτοφανής κίνηση, με την οποία το υπουργείο αποκτά πλήρη έλεγχο επί του τι δημοσιεύουν τα μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, σε email το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να συνεχίσουν να εισέρχονται στο Υπουργείο Άμυνας μόνο εάν υπογράψουν σημείωμα με το οποίο δεσμεύονται ότι δεν θα δημοσιεύουν διαβαθμισμένες πληροφορίες ή άλλα λιγότερο ευαίσθητα έγγραφα που δεν φέρουν ρητά σήμανση κρατικού απορρήτου. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με το Politico.

«Οι πληροφορίες του Υπουργείου Άμυνας πρέπει να εγκριθούν για δημόσια δημοσιοποίηση από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο αξιωματούχο πριν δημοσιοποιηθούν, ακόμη και αν δεν είναι διαβαθμισμένες», αναφέρει το σημείωμα που πρέπει να υπογράψουν οι δημοσιογράφοι. «Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή ανάκληση του πάσου εισόδου σας και σε απώλεια πρόσβασης.»

Αξιωματούχοι τόνισαν ότι το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο, καθώς οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διαρροή αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί ένα μοτίβο ολοένα και πιο περιορισμένης πρόσβασης, επί διοίκησης Τραμπ, στο μεγαλύτερο ομοσπονδιακό οργανισμό της χώρας. Οι νέοι κανόνες δίνουν στο Πεντάγωνο ευρεία εξουσία να χαρακτηρίζει τους δημοσιογράφους ως απειλές ασφαλείας και να ανακαλεί τα διαπιστευτήριά τους, αν αυτοί αποκτήσουν πληροφορίες που η υπηρεσία κρίνει ακατάλληλες για δημοσιοποίηση.

«Ο “τύπος” δεν διοικεί το Πεντάγωνο — ο λαός το διοικεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στο Χ. «Ο τύπος δεν επιτρέπεται πλέον να περιφέρεται στους διαδρόμους μιας ασφαλούς εγκατάστασης. Φορέστε πάσο και ακολουθήστε τους κανόνες — ή μείνετε σπίτι.»

Η Ένωση Ανταποκριτών του Πενταγώνου, που εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το Υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ότι τα μέλη της εξετάζουν την οδηγία.