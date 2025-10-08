ΗΠΑ: Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αθώος σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις κατηγορίες που του ασκήθηκαν κατόπιν πιέσεων του Ρεπουμπλικανού προέδρου, στην ολοένα και πιο επιθετική εκστρατεία του εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του.

Ο Κόμεϊ κατηγορήθηκε τον Σεπτέμβριο για παρεμπόδιση του έργου κοινοβουλευτικής επιτροπής και ψευδείς δηλώσεις στο Κογκρέσο. Σήμερα παρουσιάστηκε στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αλεξάντρια, στα προάστια της Ουάσινγκτον και ο δικηγόρος του δήλωσε εξ ονόματός του αθώος. Η δίκη του ορίστηκε για τις 5 Ιανουαρίου.

Λίγοι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «καταστολή της αντιπολίτευσης», «κατασκευασμένες κατηγορίες» και «δίκη-θέαμα».

Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας απολύθηκε αιφνιδιαστικά από τον Τραμπ το 2017, κατά την πρώτη θητεία του, ενώ το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ρωσική παρέμβαση στην προεκλογική εκστρατεία του 2016. Έκτοτε, είναι ένας από τους βασικούς στόχους εκδίκησης του προέδρου.

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ άσκησε δημοσίως πίεση στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, εκφράζοντας την έκπληξή του μέσω της πλατφόρμας Truth Social επειδή δεν είχαν ασκηθεί ακόμη διώξεις στον Κόμεϊ. Στη συνέχεια, ώθησε σε παραίτηση τον εισαγγελέα της περιφέρειας της Βιρτζίνια, κατηγορώντας τον ευθέως ότι δεν έδειξε ιδιαίτερο ζήλο στην υπόθεση αυτή.

Τον αντικατέστησε με τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, μια σύμβουλο του Λευκού Οίκου, η οποία ξεκίνησε την προκαταρκτική που οδήγησε πολύ γρήγορα, στις 25 Σεπτεμβρίου, στην άσκηση δίωξης στον 64χρονο Κόμεϊ, με αφορμή μια κατάθεση που είχε δώσει στη Γερουσία τον Σεπτέμβριο του 2020. Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι, απαντώντας στην ερώτηση ενός γερουσιαστή, αρνήθηκε ότι έδωσε την άδεια στον αναπληρωτή του να μιλήσει ανώνυμα σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις ευαίσθητες έρευνες που είχε αναλάβει το FBI.

Μετά την αποπομπή του Κόμεϊ, η έρευνα για τη ρωσική παρέμβαση ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ, τον προκάτοχό του στο FBI. Στην έκθεσή του, το 2019, ο Μιούλερ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις περί σύμπραξης του επιτελείου του Τραμπ με τη Μόσχα, ωστόσο αποκάλυψε μια σειρά ανησυχητικών πιέσεων που άσκησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην έρευνά του.