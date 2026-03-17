ΗΠΑ: Αποστέλλουν και το αεροπλανοφόρο USS Tripoli στη Μέση Ανατολή

Ένα πολεμικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που πιστεύεται ότι μεταφέρει χιλιάδες πεζοναύτες και ναύτες στη Μέση Ανατολή, πλησιάζει τα Στενά της Μαλάκα στα ανοιχτά της Σιγκαπούρης, καθώς κατευθύνεται προς την περιοχή, σύμφωνα με δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης που έδειξαν την Τρίτη.

Το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli πλησίαζε τη Σιγκαπούρη, στο νοτιοδυτικό άκρο της Νότιας Σινικής Θάλασσας, το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης AIS τα οποία ήρθαν εις γνώση του CNN.

Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συχνά κινούνται με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες AIS. Η αποκάλυψη των θέσεων τους κατά τη διέλευση από περιοχές με έντονη θαλάσσια κυκλοφορία, όπως τα νερά γύρω από τη Σιγκαπούρη, επιτρέπει ασφαλέστερες επιχειρήσεις.

Το Tripoli πιστεύεται ότι μεταφέρει στρατεύματα από την 31η Μονάδα Πεζοναυτών (MEU) με έδρα την Οκινάουα, μια δύναμη ταχείας αντίδρασης 2.200 ατόμων, αφού το Πεντάγωνο διέταξε την ανάπτυξη της μονάδας, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τα σχέδια.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι η μονάδα αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή, χωρίς να αποκαλύψουν ακριβώς πού θα αναπτυχθεί ή για τι θα χρησιμοποιηθεί.

Μια MEU, που είναι η μικρότερη, αλλά πιο ευέλικτη, αμφίβια Δύναμη Αεροκίνητων Πεζοναυτών (Marine Air-Ground Task Force - MAGTF) των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: διοίκηση, χερσαίες μάχες, αεροπορικές μάχες και μάχες εφοδιαστικής.

Οι MEU συνήθως έχουν χρησιμοποιηθεί για αποστολές όπως εκκενώσεις και αμφίβιες επιχειρήσεις που απαιτούν κινήσεις από πλοίο σε ακτή, όπως επιδρομές και επιθέσεις. Διαθέτουν επίσης χερσαία και αεροπορικά στοιχεία μάχης, και ορισμένες μονάδες εκπαιδεύονται για ειδικές επιχειρήσεις.

Το Marinetraffic.com έδειξε μια διαδρομή για ένα «απροσδιόριστο αμερικανικό πολεμικό πλοίο» που αναχώρησε από την Οκινάουα στις 11 Μαρτίου, μέσω της Νότιας Σινικής Θάλασσας και πλησίασε τη Σιγκαπούρη το πρωί της Τρίτης με ταχύτητα περίπου 22 μίλια/ώρα.

Με έδρα το Σασέμπο της Ιαπωνίας, το Tripoli, μήκους σχεδόν 850 ποδιών και εκτόπισμα 45.000 τόνων, είναι ουσιαστικά ένα μικρό αεροπλανοφόρο και μεταφέρει μαχητικά F-35 stealth και μεταγωγικά MV-22 Osprey, καθώς και αποβατικά σκάφη για τη μεταφορά στρατευμάτων στην ξηρά.

Είναι το πρώτο πλοίο σε μια ομάδα αμφίβιων αποστολών, η οποία κανονικά θα περιλάμβανε τις αποβάθρες αμφίβιων μεταφορών USS New Orleans και USS San Diego. Το CNN δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την παρουσία αυτών των μικρότερων πλοίων με το Tripoli σε σημεία θαλάσσιας παρακολούθησης την Τρίτη.