Για Πούτιν

Την αναφορά του Πούτιν κατά την κοινή συνέντευξή του με τον Λευκορώσο ηγέτη Λουκασένκο πως δεν επιθυμεί η Ρωσία να απορροφήσει κανέναν και δη τη Λευκορωσία, σχολιάζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κάνοντας λόγο για «το αποκορύφωμα της ειρωνείας».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του αμερικανικού υπουργείο Εξωτερικών Νεντ Πράις καθίσταται ειρωνικό από τη στιγμή που επιδιώκει να απορροφήσει την Ουκρανία.

Μιλώντας σε καθημερινή ενημέρωση, ο Πράις είπε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ στενά εάν η Λευκορωσία θα παράσχει ή όχι πρόσθετη υποστήριξη στον Πούτιν και θα απαντήσει «καταλλήλως» εφόσον το κάνει.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος από το Μινσκ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θέλει να «απορροφήσει» κανέναν και ότι απροσδιόριστοι «εχθροί» θέλουν να σταματήσουν την ενσωμάτωση της Ρωσίας με τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ.

Επίσης, εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να συνεχίσει να βοηθά «το στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας» για να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια. «Στον τομέα της ενέργειας, όπως σημειώσαμε με τον Λουκασένκο, η Ρωσία, εις βάρος της, ωστόσο συνεχίζει το πυρηνικό έργο», σημείωσε και τόνισε:

«Κατασκευάζουμε έναν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Το πρώτο μπλοκ λειτουργεί και αντικαθιστά περίπου 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου...».

Putin and Lukashenka began the open part of negotiations



The two tyrants praise each other and discuss the future of "friendship". So far, there is no talk of going to war, but Putin promises Lukashenka to increase trade turnover, develop nuclear energy and cooperation in space. pic.twitter.com/FqhI2FNRZk