Από Λευκορωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος από το Μινσκ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θέλει να «απορροφήσει» κανέναν και ότι απροσδιόριστοι «εχθροί» θέλουν να σταματήσουν την ενσωμάτωση της Ρωσίας με τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ.

Ο Λουκασένκο, αποκαλώντας κάποια στιγμή τον Πούτιν «μεγαλύτερο αδερφό», επαίνεσε τη Ρωσία ως φίλο που «μας άπλωσε το χέρι», παρέχοντας στη Λευκορωσία πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε μειωμένες τιμές, ενώ σημείωσε πως «η Ρωσία μπορεί να τα καταφέρει χωρίς εμάς, αλλά δεν μπορούμε (να τα καταφέρουμε) χωρίς τη Ρωσία».

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στη Λευκορωσία ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «προτεραιότητα» της Ρωσίας την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας με τη χώρα λέγοντας ότι ο εμπορικός τζίρος μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσε να φτάσει το ρεκόρ των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2022.

Επίσης, εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του να συνεχίσει να βοηθά «το στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας» για να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια. «Στον τομέα της ενέργειας, όπως σημειώσαμε με τον Λουκασένκο, η Ρωσία, εις βάρος της, ωστόσο συνεχίζει το πυρηνικό έργο», σημείωσε και τόνισε:

«Κατασκευάζουμε έναν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Το πρώτο μπλοκ λειτουργεί και αντικαθιστά περίπου 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου...».

