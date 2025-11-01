ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών για τα λουκέτα στην περιφέρεια - Κλείνουν άμεσα μόνο τα καταστήματα σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών

Τρίμηνη παράταση στα «λουκέτα» στην περιφέρεια ανακοίνωσε η διοίκηση των ΕΛΤΑ, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, θα προχωρήσει κανονικά το προγραμματισμένο κλείσιμο υποκαταστημάτων στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες των νομών, όπου δεν υπάρχουν και άλλα καταστήματα, ενώ για τα υπόλοιπα «λουκέτα» στην περιφέρεια θα δοθεί τρίμηνη παράταση, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το πλάνο και να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων.

Η διοίκηση τονίζει πως τα ΕΛΤΑ για «περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία» και «οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες - απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ». Δηλώνει, επίσης, πως ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας τους.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες καταγράφουν ζημιές, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ριζικά και ραγδαία. Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες -απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η διοίκηση επιλέγει να δράσει με ευθύνη και ρεαλισμό. Ο μετασχηματισμός που εφαρμόζεται δεν έχει στόχο τη συρρίκνωση, αλλά τη διάσωση και την αναγέννηση των ΕΛΤΑ ως μια σύγχρονη, αποδοτική εταιρεία υπηρεσιών.

Αντιμετωπίζονται χρόνια φαινόμενα αδράνειας, που κρατούσαν δεκάδες εργαζομένους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα έλειπαν εκεί όπου υπήρχε πραγματική ανάγκη. Με το νέο πλάνο, αυτοί οι πόροι επανατοποθετούνται στο έργο της διανομής και της εξυπηρέτησης του πελάτη -εκεί όπου χτίζεται καθημερινά η αξιοπιστία και η εικόνα των ΕΛΤΑ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αναιρεί τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας. Αντίθετα, τον ενισχύει μέσα από νέα εργαλεία και τεχνολογία. Οι υπηρεσίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία στο κατάστημα, σήμερα παρέχονται στην πόρτα του πολίτη, μέσω του προγράμματος «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» και του ψηφιακού ταχυδρόμου, που εξοπλίζεται με tablet και POS για να εξυπηρετεί τους πελάτες γρήγορα, με ασφάλεια και συνέπεια. Η πλειονότητα των συναλλαγών –επιστολές, δέματα, πληρωμές– πραγματοποιείται πλέον εκτός καταστήματος. Το φυσικό κατάστημα, που άλλοτε αποτελούσε τον πυρήνα της δραστηριότητας, έχει σε πολλές περιοχές περιοριστεί σε ελάχιστο αντικείμενο.

Τα ΕΛΤΑ μεταβάλλουν το μοντέλο λειτουργίας τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και με τρόπο που θα εγγυάται την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στην πόρτα του κάθε πολίτη ακόμη και της πιο απομακρυσμένης περιοχής της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοινώνει ότι έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα.

Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας, οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξετασθεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες».

Κυβερνητικές πηγές: Επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών

Νωρίτερα, για ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ έκαναν λόγο κυβερνητικές πηγές και τόνιζαν ότι σήμερα η διοικήσή τους θα προχωρούσε - όπως και έγινε - σε ανακοινώσεις για τον τρόπο που θα εκσυγχρονιστούν.

Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές τονίζουν σχετικά με τα ΕΛΤΑ, ότι «κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές».

«Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση», σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές.

Καταλήγοντας επισημαίνουν ότι «με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Π. Μαρινάκης: Κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του

Σημειώνεται ότι εξηγήσεις για τις αλλαγές στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έδωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Τώρα μαζί» του OPEN TV.

Αρχικά διευκρίνισε ότι έχουν ανεξάρτητη λειτουργία τα ΕΛΤΑ γιατί το 2018 με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τα ΕΛΤΑ και όχι μόνο τα ΕΛΤΑ, αλλά τώρα μιλάμε για τα ΕΛΤΑ, πέρασαν από το κράτος, το ελληνικό Δημόσιο στο Υπερταμείο».

Τόνισε ότι «το μείζον λοιπόν είναι πρώτον να πούμε ότι ο κόσμος σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς άμεση και φυσική παρουσία με τα ΕΛΤΑ. Είτε με κατάστημα το οποίο θα είναι ανοιχτό είτε με κούριερ, είτε με διανομείς, είτε με συγκεκριμένους συνεργάτες, οι οποίοι θα έχουν προσωπική επαφή με τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές. Ένα. Δύο: Δεν θα μένουν χωρίς έντυπο Τύπο. Γιατί ακούστηκε και αυτό και είναι στην αρμοδιότητά μου. Υπάρχει πλήρης διασφάλιση της διανομής του Τύπου σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Τρία: Δεν πρόκειται κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ να χάσει τη δουλειά του». Υπογράμμισε ότι η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων είναι «υπηρεσιακή» της διοίκησης και αφορά σημεία με ελάχιστη δραστηριότητα προσθέτοντας ότι ο εξορθολογισμός του δικτύου είχε ξεκινήσει ήδη τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του, αν και αναγνώρισε ότι κάποιοι συμβασιούχοι ενδέχεται να επηρεαστούν. Παράλληλα, ανέφερε ότι το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας. Εξήγησε ότι το κάθε κατάστημα κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο έως και 150.000 ευρώ τον χρόνο, με ελάχιστη κίνηση. Δεν μπορεί ο φορολογούμενος να συνεχίζει να πληρώνει γι' αυτό αλλά βεβαίως ταυτόχρονα «χωρίς να διακινδυνεύεται ούτε η σύνταξη των ανθρώπων ούτε οι υπηρεσίες σε καμία περίπτωση».

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, διαβεβαίωσε ότι «κανένας πολίτης, σε κανένα σημείο της χώρας, δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ». Εξήγησε ότι η λειτουργία θα συνεχιστεί «είτε με νέα σημεία εξυπηρέτησης, είτε με συνεργάτες και διανομείς, είτε με κατ' οίκον εξυπηρέτηση». Τόνισε επίσης ότι η διανομή του έντυπου Τύπου «είναι απολύτως διασφαλισμένη» σε κάθε περιοχή.

Σχολιάζοντας την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική διάσταση του ζητήματος, δήλωσε ότι είναι δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών.

ΕΛΤΑ: Τι σημαίνει το κλείσιμο των 204 καταστημάτων - Την Τρίτη η σχετική συζήτηση στη Βουλή

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρέθηκε το θέμα με το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, με το ζήτημα να αναμένεται να βρεθεί στην «αρένα» της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα.

Η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων έκανε λόγο για μια «αναγκαία υπηρεσιακή απόφαση« στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων και της ανάγκης βιωσιμότητας της λειτουργίας των ΕΛΤΑ.

Στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τρίτης στις Διαρκές Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Δημόσιας Διοίκησης - Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ και εκπρόσωπος της διοίκησης του Υπερταμείου.

Το νέο μοντέλο

Ο επικεφαλής των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, ανέφερε σε δηλώσεις του πως «κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο. Με το ΕΛΤΑ κατ' οίκον, κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, στο σπίτι του, με τον ίδιο άνθρωπο που τον εξυπηρετούσε πάντα - αλλά τώρα ακόμα πιο γρήγορα, πιο απλά, πιο ψηφιακά και πιο κοντά».

Η αναδιοργάνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, παραμένουν ελλειμματικά σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ενώ σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, όταν το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί περίπου στο 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας. Πολλά από τα καταστήματα λειτουργούσαν με ελάχιστα έσοδα και ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως ανά κατάστημα.

Επομένως, ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων και του κοινωνικού τους ρόλου. Ειδάλλως θα μπορούσε να απειληθεί η επιβίωση συνολικά των ΕΛΤΑ. Η συνέχιση της λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και περιορισμένη προσέλευση πελατών δεν θα ήταν βιώσιμη επιλογή.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Προηγήθηκαν η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη. Σε κάθε νησί λειτουργεί τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα, ενώ σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πλέον φυσικό κατάστημα, η εξυπηρέτηση παρέχεται μέσα από το δίκτυο των αγροτικών ταχυδρόμων, κινητών μονάδων, συνεργαζόμενων σημείων και πρακτορείων με την εμπορική ταυτότητα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία και τις ίδιες υπηρεσίες με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Τα καταστήματα που κλείνουν

Ακολουθεί η λίστα με τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν:

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)

ΑΓΙΑΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΑΚΡΑΤΑΣ - ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2) (CARREFOUR)

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΝΑΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΓΑΖΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΥΡΙΟΥ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣ.

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΟΥΝΤΑΣ

ΕΡΕΣΟΥ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΦΥΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)

ΘΟΥΡΙΑΣ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΙΑΛΥΣΟΥ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΙΑΤΟΥ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)

ΛΑΛΑ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΛΙΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ

ΜΕΘΑΝΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ

ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΝΥΔΡΙΟΥ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΟΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΤΡΑΣ 3

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

ΠΥΛΑΙΑΣ

ΠΥΛΗΣ

ΡΑΧΩΝ

ΡΟΔΟΥ 2

ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΚΑΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΟΥΔΑΣ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)

ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΧΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ

ΦΥΤΕΙΩΝ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΨΑΧΝΩΝ