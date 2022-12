Στο Μινσκ ο Πούτιν - Φόβοι για εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε σήμερα το μεσημέρι στο Μινσκ για να έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, εν μέσω φόβων του Κιέβου ότι ο Ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να πιέσει τον σύμμαχό του πρόεδρο της Λευκορωσίας να συμμετάσχει σε μια χερσαία επίθεση που θα ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε τον Πούτιν να κατεβαίνει από το αεροπλάνο, παραπατώντας μάλιστα σε ένα σκαλοπάτι, πριν τον υποδεχτούν θερμά ο Λουκασένκο και μια επιτροπή υποδοχής στην άσφαλτο του αεροδρομίου.

⚡️ Putin skips a step while exiting plane in Minsk.



Why this proves his right leg is so weak he has weeks to live/he is so strong he can vault multiple stairs [delete as necessary] 1/23 pic.twitter.com/iniZgCt9Y1