ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει νόμο «ισορροπίας» για τα ναρκωτικά και τα όπλα

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ συμφώνησε τη Δευτέρα να εξετάσει ένα αίτημα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σε μια υπόθεση από το Τέξας για την υπεράσπιση ενός ομοσπονδιακού νόμου που απαγορεύει στους χρήστες παράνομων ναρκωτικών να κατέχουν όπλα.

Οι δικαστές εξέτασαν την έφεση του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της απόφασης ενός κατώτερου δικαστηρίου που αφορούσε έναν άνδρα ονόματι Άλι Χεμάνι, ο οποίος κατηγορήθηκε για παραβίαση του νόμου αυτού, η οποία έκρινε ότι ο περιορισμός της οπλοκατοχής ήταν σε μεγάλο βαθμό αντίθετος με το δικαίωμα της δεύτερης τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ να «κατέχει και να φέρει όπλα».

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να εκδικάσει την υπόθεση και να εκδώσει απόφαση μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Η υπόθεση προέρχεται από μια κατηγορία παράνομης κατοχής όπλου που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έφεραν εναντίον του Χεμάνι, ενός τακτικού χρήστη μαριχουάνας, αφού το FBI βρήκε ένα πιστόλι που του ανήκε κατά τη διάρκεια μιας άσχετης έφοδος στο σπίτι της οικογένειάς του στο Τέξας. Οι αρχές δεν ισχυρίστηκαν ότι ο Χεμάνι ήταν σε κατάσταση μέθης τη στιγμή που βρέθηκε με το όπλο.

Ο Χεμάν ζήτησε την απόρριψη της κατηγορίας, ισχυριζόμενος ότι παραβίαζε τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. Αναφέρθηκε επίσης στο αυστηρό κριτήριο που έθεσε το Ανώτατο Δικαστήριο σε απόφαση του 2022, σύμφωνα με το οποίο οι νόμοι περί όπλων πρέπει να είναι «συνεπείς με την ιστορική παράδοση της χώρας όσον αφορά τη ρύθμιση των πυροβόλων όπλων», προκειμένου να συνάδουν με τη Δεύτερη Τροπολογία.

Η απαγόρευση της κατοχής όπλων από χρήστες παράνομων ναρκωτικών ήταν μέρος του ιστορικού Νόμου περί Ελέγχου Όπλων του 1968. Μία από τις κατηγορίες εναντίον του Χάντερ Μπάιντεν σε μια απαγγελία κατηγοριών που έλαβε ο ειδικός εισαγγελέας Ντέιβιντ Βάις τον Σεπτέμβριο του 2023 τον κατηγορούσε για παραβίαση αυτού του νόμου. Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον γιο του προέδρου ότι είπε ψέματα σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών όταν αγόρασε ένα πιστόλι Colt Cobra τον Οκτώβριο του 2018.

Ο Χάντερ Μπάιντεν κρίθηκε ένοχος τον Ιούνιο του 2024 από μια επιτροπή ενόρκων στο Ουίλμινγκτον του Ντελαγουέρ, και έγινε το πρώτο παιδί εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ που καταδικάστηκε για έγκλημα. Ο Τζο Μπάιντεν, δημοκράτης, εξέδωσε προεδρική χάρη τον Δεκέμβριο του 2024 για τον γιο του, έναν πρώην τοξικομανή που έγινε συχνός στόχος των Ρεπουμπλικάνων, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ.

Στην υπόθεση Χεμάνι, το 5ο Εφετείο των ΗΠΑ με έδρα τη Νέα Ορλεάνη απέρριψε τον Ιανουάριο την κατηγορία παράνομης κατοχής όπλου εναντίον του Χεμάνι, κρίνοντας ότι «δεν υπάρχει ιστορική δικαιολογία για την αποστράτευση ενός νηφάλιου πολίτη που δεν βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών».

Η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, προτρέποντας τους δικαστές να υιοθετήσουν έναν κανόνα που θα επιτρέπει την άσκηση κατηγοριών παράνομης κατοχής όπλου εναντίον «συνηθισμένων χρηστών» παράνομων ναρκωτικών.