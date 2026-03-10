Τραμπ: Ανοίγει το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου μετά από 50 χρόνια

Όπως αναμενόταν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκκινούν διαδικασίες εκμετάλλευσης του πετρελαίου που πλέον θα διαθέτει μετά την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβη ο ίδιος στην ανακοίνωση:

«Είμαι περήφανος να ανακοινώσω ότι η America First Refining ανοίγει το πρώτο νέο διυλιστήριο πετρελαίου στις ΗΠΑ εδώ και 50 χρόνια, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας.», ήταν η ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Η Αμερική επιστρέφει στην πραγματική κυριαρχία στην ενέργεια! Σήμερα είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι η America First Refining ανοίγει το πρώτο νέο διυλιστήριο πετρελαίου των ΗΠΑ εδώ και 50 χρόνια, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας. Αυτή είναι μια ιστορική συμφωνία ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων - η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, μια τεράστια νίκη για τους Αμερικανούς εργαζόμενους, την ενέργεια και τον λαό του Νότιου Τέξας!

Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας στην Ινδία και τη μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία τους, την Reliance, για αυτήν την τεράστια επένδυση. Χάρη στην ατζέντα μας «Πρώτα η Αμερική», στην απλοποίηση των αδειών και στη μείωση των φόρων, έχουν προσελκύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε συμφωνίες που επιστρέφουν στο Έθνος μας.

Ένα νέο διυλιστήριο στο λιμάνι του Μπράουνσβιλ θα τροφοδοτήσει τις αγορές των ΗΠΑ, θα ενισχύσει την εθνική μας ασφάλεια, θα αυξήσει την αμερικανική παραγωγή ενέργειας, θα προσφέρει δισεκατομμύρια δολάρια οικονομικού αντίκτυπου και θα είναι το καθαρότερο διυλιστήριο στον κόσμο. Θα τροφοδοτήσει τις παγκόσμιες εξαγωγές και θα δημιουργήσει χιλιάδες αναμενόμενες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη σε μια περιοχή που το αξίζει.

Έτσι μοιάζει η αμερικανική κυριαρχία στην ενέργεια. Η Αμερική Πρώτα, πάντα!»