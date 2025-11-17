Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι και είπε ότι θα «βρουν μια λύση», σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ τους.

Ο Τραμπ επί μήνες επιτίθεται στον Μαμντάνι, αποκαλώντας τον «κομμουνιστή», και προφητεύοντας την καταστροφή της γενέτειράς του, της Νέας Υόρκης, σε περίπτωση που εκλέγονταν ως δήμαρχος, όπως και τελικά συνέβη. Απειλεί, επίσης, να απελάσει τον Μαμντάνι, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγκάντα και απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα, και να αποσύρει τα ομοσπονδιακά κονδύλια από την πόλη.

Όπως αναφέρει το AP, ο Μαμντάνι αναδείχθηκε από άγνωστος πολιτειακός βουλευτής σε «αστέρι» των social media και σύμβολο της αντίστασης κατά του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δημαρχία. Η εκστρατεία του βασίστηκε σε ένα μήνυμα σαφώς αντίθετο με την πολιτική του Τραμπ που έχει εφαρμόσει στο μεταναστευτικό στη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Στην ομιλία του για τη νίκη του, ο Μαμντάνι είπε ότι ήθελε η Νέα Υόρκη να δείξει στη χώρα πώς να νικήσει τον πρόεδρο. Αλλά την επόμενη μέρα, ενώ μιλούσε για τα σχέδιά του να «προστατεύσει» τη Νέα Υόρκη από τον Τραμπ μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ο νέος δήμαρχος είπε επίσης ότι ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, αν αυτό μπορούσε να βοηθήσει τους Νεοϋορκέζους.

Οι εκπρόσωποι του Μαμντάνι δεν έκαναν άμεσα σχόλια την Κυριακή το βράδυ για τις δηλώσεις του προέδρου, αλλά ένας εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις δηλώσεις του εκλεγμένου δημάρχου την περασμένη εβδομάδα, όταν είπε ότι σχεδίαζε να επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο «επειδή αυτή η σχέση θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης».

Ο Τραμπ εξέφρασε παρόμοια άποψη την Κυριακή. «Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα έλεγα, θα ήθελε να μας συναντήσει. Θα βρούμε μια λύση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον μετά από ένα Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.