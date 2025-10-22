ΗΠΑ: Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Στον απόηχο επιθέσεων στην Καραϊβική εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν για πρώτη φορά ανάλογη επιχείρηση στα ανοικτά των νοτιοαμερικανικών ακτών του Ειρηνικού, όπως μεταδίδει σήμερα το CBS.

#BREAKING: The U.S. military has conducted its 8th strike on an alleged drug vessel since Sept. 2, this time on the Pacific coast of South America, officials say. pic.twitter.com/rXagI2oyNn — Geo View (@theGeoView) October 22, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS, το βράδυ της Τρίτης επλήγη σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά και σκοτώθηκαν δύο ή τρεις επιβαίνοντες. Πρόκειται για το όγδοο αμερικανικό πλήγμα εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επτά σκάφη που επλήγησαν στην Καραϊβική.

«Δύο ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία εξαπολύθηκε σε διεθνή ύδατα. Οι δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα κήρυξε τον πόλεμο στην πατρίδα μας, αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορα μας, εναντίον του λαού μας. Δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση, μόνο απονομή δικαιοσύνης», υπογραμμίζει. Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο διακρίνεται το πλήγμα σε ταχύπλοο σκάφος.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει η Ουάσινγκτον, με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχουν πυροδοτήσει μεγάλη ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.