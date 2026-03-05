ΗΠΑ: 24 πολιτείες μηνύουν τον Τραμπ για την επιβολή των εμπορικών δασμών

Μια ομάδα 24 πολιτειών των ΗΠΑ μήνυσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, στην πρώτη νομική αμφισβήτηση των πρόσφατα επιβληθέντων παγκόσμιων δασμών 10%, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να παρακάμψει μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους περισσότερους από τους προηγούμενους δασμούς του σε εισαγόμενα προϊόντα.

Οι ηγεσίες των πολιτειών (που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, της Καλιφόρνιας και του Όρεγκον) υποστηρίζουν ότι οι νέοι δασμοί, τους οποίους ο Τραμπ ανακοίνωσε αμέσως μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις 20 Φεβρουαρίου, είναι επίσης παράνομοι.

Οι δασμοί επιβλήθηκαν για 150 ημέρες βάσει του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, ο οποίος αποσκοπεί στην αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων νομισματικών έκτακτων καταστάσεων και όχι των συνήθων εμπορικών ελλειμμάτων που προκύπτουν όταν μια πλούσια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγει περισσότερα από όσα εξάγει, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσαν οι πολιτείες στο Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο των ΗΠΑ με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Όρεγκον, Νταν Ρέιφιλντ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι τελευταίοι δασμοί του Τραμπ αποτελούν μια προσπάθεια «παράκαμψης» της συνεργασίας με το Κογκρέσο, όπως απαιτεί το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία, η χαρακτηριστική οικονομική πολιτική του προέδρου Τραμπ είναι ιστορικά μη δημοφιλής και κοστίζει στους Αμερικανούς, στις επιχειρήσεις μας και σε εμάς ως πολιτείες εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μόνο και μόνο επειδή μερικοί από τους δικηγόρους του Τραμπ βρήκαν έναν τρόπο να διαστρεβλώσουν τις λέξεις και να κατασκευάσουν ένα νομικό επιχείρημα» υποστήριξε ο Ρέιφιλντ

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί σθεναρά τη δράση του προέδρου στο δικαστήριο.

«Ο Πρόεδρος χρησιμοποιεί την εξουσία που του έχει παραχωρήσει το Κογκρέσο για να αντιμετωπίσει θεμελιώδη προβλήματα διεθνών πληρωμών και να διαχειριστεί τα μεγάλα και σοβαρά ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας μας» ανέφερε

Η εκτελεστική εντολή του Τραμπ της 20ης Φεβρουαρίου επέβαλε δασμό 10% στις εισαγωγές, αλλά ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τετάρτη ότι τα ποσοστά αυτά πιθανότατα θα αυξηθούν στο 15% αργότερα αυτή την εβδομάδα.