ΗΠΑ: 14 νεκροί ύστερα από επίθεση σε «ναρκόπλοια» στον Ειρηνικό, κατόπιν εντολής Τραμπ (vid)

28/10/2025 • 16:39
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Μια σειρά από πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα ότι μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και να επιζήσει μόνο ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα.

«Το υπουργείο έχει περάσει πάνω από δύο δεκαετίες υπερασπιζόμενο άλλες πατρίδες. Τώρα, υπερασπιζόμαστε τις δικές μας. Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από την Αλ Κάιντα και θα έχουν την ίδια μεταχείριση. Θα τους εντοπίσουμε, θα τους δικτυώσουμε και μετά θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε», ανέφερε στην ανάρτησή του.

 

 

