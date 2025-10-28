ΗΠΑ: 14 νεκροί ύστερα από επίθεση σε «ναρκόπλοια» στον Ειρηνικό, κατόπιν εντολής Τραμπ (vid)

Μια σειρά από πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα ότι μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και να επιζήσει μόνο ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

«Το υπουργείο έχει περάσει πάνω από δύο δεκαετίες υπερασπιζόμενο άλλες πατρίδες. Τώρα, υπερασπιζόμαστε τις δικές μας. Αυτοί οι ναρκοτρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς από την Αλ Κάιντα και θα έχουν την ίδια μεταχείριση. Θα τους εντοπίσουμε, θα τους δικτυώσουμε και μετά θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε», ανέφερε στην ανάρτησή του.