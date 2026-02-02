Ινστιτούτο Μελετών Πολέμου (ISW): Το Κρεμλίνο πιέζει τον Τραμπ για περαιτέρω παραχωρήσεις στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο εκμεταλλεύεται σκόπιμα τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για να επιβάλει παραχωρήσεις στην Ουκρανία, καθώς πλησιάζουν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, αναφέρει το Ινστιτούτο Μελετών Πολέμου (ISW) στην πιο πρόσφατη έκθεσή του.

Το ISW υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα πραγματοποιήσουν τον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, αντί για την 1η Φεβρουαρίου όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.

Ταυτόχρονα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χρησιμοποίησε μια συνέντευξη με τον προπαγανδιστή του Κρεμλίνου Πάβελ Ζαρούμπιν, που δημοσιεύθηκε την 1η Φεβρουαρίου, για να προσπαθήσει να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις επικείμενες συναντήσεις στα ΗΑΕ — και να πείσει την Ουάσιγκτον να διαπραγματευτεί αποκλειστικά με τη Ρωσία, παρακάμπτοντας την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ στοχεύουν στο να αξιοποιήσουν την προοπτική οικονομικών συμφωνιών ή διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο των όπλων, προκειμένου να πιέσουν τον Τραμπ να κάνει παραχωρήσεις στην Ουκρανία — συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης του Κρεμλίνου να αποκλείσει η Αμερική την Ευρώπη από την ειρηνευτική διαδικασία, κατέληξε το ISW.

Το Ινστιτούτο εκτιμά ότι η Μόσχα προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό της —ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες— ως πρόθυμο διαπραγματευτικό εταίρο, προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιφέρειας του Ντονέτσκ με διπλωματικά μέσα.

Αναλυτές υποθέτουν ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να προσπαθούν να παρουσιάσουν το αίτημά τους για την παραχώρηση ολόκληρης της περιφέρειας του Ντόνετσκ από την Ουκρανία ως μια υποτιθέμενη «μετριοπαθή» θέση και μια σημαντική «παραχώρηση» από τη Μόσχα. Στην πραγματικότητα, η Ρωσία επιδιώκει παραχωρήσεις που τελικά θα είναι στρατηγικά επιζήμιες για την Ουκρανία.

Το ISW επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η παράδοση των μη κατεχόμενων τμημάτων της περιφέρειας του Ντόνετσκ στη Ρωσία θα ήταν στρατηγικό λάθος, καθώς είναι απίθανο οι ρωσικές δυνάμεις να καταλάβουν αυτό το έδαφος γρήγορα ή εύκολα με στρατιωτικά μέσα. Ωστόσο, εάν η Ρωσία το αποκτούσε διπλωματικά, θα βρισκόταν σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση για να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας στο μέλλον.