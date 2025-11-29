Ινδονησία: Ξεπέρασαν τους 300 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις κυκλωνικές βροχές στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας έχει αυξηθεί σε 303, ανέφερε το Σάββατο ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Σημειώνεται πως ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 174 νεκρούς λόγω των φυσικών φαινομένων που πλήττουν τις τελευταίες μέρες την περιοχή της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ασίας.

Υπενθυμίζεται πως ο αριθμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη νότια Ταϊλάνδη έχει αυξηθεί σε 162, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ το Σάββατο, από 145 που ήταν ο προηγούμενος αριθμός.

Οι περισσότεροι από 100 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο μόνο στην επαρχία Σόνγκχλα.

Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε μέχρι τα τρία μέτρα σ' αυτή την περιφέρεια, όπου σημειώθηκαν οι χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας.

Καθώς τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει, φορτηγά ψυγεία έχουν επιστρατευθεί για τα πτώματα των θυμάτων.