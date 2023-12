Ινδονησία: Στους 18 οι νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου (vid)

Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης σε κινεζικό εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου προχθές Κυριακή στην Ινδονησία έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους 18 νεκρούς, δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας, κάνοντας επίσης λόγο για τριάντα τραυματίες που συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

«Ο αριθμός των θυμάτων που απεβίωσαν αυξήθηκε κατά πέντε, δηλαδή συνολικά έχουμε πλέον 18 θανάτους», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μοροουάλι, ο Σουπριάντο, ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα, όπως πολλοί άλλοι Ινδονήσιοι.

Τα περισσότερα από τα θύματα που υπέκυψαν είχαν υποστεί εγκαύματα στο 70% του σώματός τους, συνέχισε, διευκρινίζοντας πως οκτώ ήταν αλλοδαποί.

Από τους τραυματίες, 24 άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και άλλοι έξι σε κλινικές της εταιρείας στην οποία ανήκει το εργοστάσιο.

