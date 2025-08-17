Ινδονησία: Σεισμική δόνηση 6 Ρίχτερ στη νήσο Σουλαουέζι - Δεκάδες τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση (vids)

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό 6 βαθμών που σημειώθηκε στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας BNPB.
Συγκεκριμένα, ο σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα, συγκλόνισε την Πόσο, στη νήσο Σουλαουέζι, και έγινε αισθητός στις κοντινές περιοχές.
Kepala BNPB Suharyanto di Jakarta, Minggu, mengatakan dari total korban, sebanyak 13 orang dirujuk ke RSUD Poso, termasuk dua orang yang kritis.#bnpb #rsudposo #gempaposo #korban https://t.co/HY8mdflvyN pic.twitter.com/gWGTYn8ZFB— antaranews.com (@antaranews) August 17, 2025
Λόγω του σεισμού τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της.
M5.8 earthquake hit 14 km N of Poso Regency, Central Sulawesi province, Indonesia (on August 17, 2025 at 6.38 AM local time)— RenderNature (@RenderNature) August 17, 2025
Grocery shop security camera footage from Lembomawo village, Poso Kota district.
People from the poso regency felt the strong shaking. pic.twitter.com/euFQCjfTP6
#NSTAsean Dozens of people were injured after a magnitude 6.0 earthquake struck central Sulawesi, Indonesia, early on Sunday, the country's disaster mitigation agency (BNPB) said.https://t.co/yAFYv77w7d— New Straits Times (@NST_Online) August 17, 2025
Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, πρόσθεσε η BNBP.
Gempa bumi magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada 17 Agustus 2025.— BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) August 17, 2025
Sebagian bangunan gereja yang tengah direnovasi, roboh karena gempa, saat warga sedang beribadah. pic.twitter.com/c0jdDnoWas
Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη