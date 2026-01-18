Ινδονησία: Εντοπίστηκε μία σορός μετά τη συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους (vid)

Οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν σήμερα συντρίμμια και μία σορό επιβάτη από ένα μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη χθες στην ανατολική Ινδονησία με 10 επιβαίνοντες, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Νωρίτερα, οι αρχές της Ινδονησίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν το κουφάρι αεροσκάφους εποπτείας της αλιείας που αγνοείτο από χθες στην επαρχία της Νότιας Κελέβης, κοντά σε βουνό καλυμμένο από ομίχλη, κι αναζητούν ακόμη τους 11 επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος, τύπου ATR 42-500, που ανήκε στον όμιλο Indonesia Air Transport, έχασε κάθε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας χθες περί τις 13:30 (τοπική ώρα· 07:30 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Μάρος, στη Νότια Κελέβη.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ μέλη πληρώματος και τρεις επιβάτες. Ήταν μισθωμένο από το υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιευμάτων κι εκτελούσε αποστολές εποπτείας της αλιείας. Και οι τρεις επιβάτες ήταν μέλη του προσωπικού του υπουργείου.

#WATCH: Rescuers on Sunday found the debris from a small plane that went missing in eastern #Indonesia, but have yet to locate the 10 passengers who were on board. https://t.co/a0r3vzsYUh pic.twitter.com/bDSnWAjEnh — Arab News (@arabnews) January 18, 2026

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στη Νότια Κελέβη Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών, θα αναπτυχθούν 1.200 μέλη της για να ανασύρουν τους αγνοούμενους επιβαίνοντες.

«Η προτεραιότητά μας είναι η έρευνα για τα θύματα» και «ελπίζουμε πως θα ανασύρουμε με ασφάλεια» επιζώντες, εξήγησε.

Το αεροσκάφος κατευθυνόταν στη Μακάσαρ, πρωτεύουσα της Νότιας Κελέβης. Είχε αναχωρήσει από τη Γιογκιακάρτα προτού χαθεί η επαφή.

Η ορεινή περιοχή όπου εντοπίστηκαν από ελικόπτερα--σκορπισμένα σε διάφορα σημεία--συντρίμμια του αεροσκάφους απέχει χονδρικά 1.500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της πελώριου ινδονησιακού αρχιπελάγους, την Τζακάρτα.

Τις επιχειρήσεις δυσκολεύουν η μορφολογία του εδάφους, η ομίχλη και οι ισχυροί άνεμοι, ανέφερε ο Άντι Σουλτάν, άλλο στέλεχος της υπηρεσίας διάσωσης στη Νότια Κελέβη.

Ο τύπος αυτός αεροσκάφους της γαλλοϊταλικής κατασκευάστριας ATR γενικά χρησιμοποιείται για τοπικές και περιφερειακές πτήσεις και έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 42 ως 50 επιβάτες.

We are following reports in local media that an ATR 42-500, registration PK-THT, is missing in Indonesia.



The aircraft was flying over the ocean at low altitude, so our coverage was limited. We received the last signal at 04:20 UTC, about 20 km northeast of Makassar Airport.… pic.twitter.com/7qSroxEXfT — Flightradar24 (@flightradar24) January 17, 2026

Σύμφωνα με δεδομένα που παρέθεσε μέσω X ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar24, το δικινητήριο αεροσκάφος turboprop πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα και το τελευταίο στίγμα του εντοπίστηκε γύρω στις 06:20 (ώρα Ελλάδας), περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το αεροδρόμιο της Μακάσαρ.