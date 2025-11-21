Ινδικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια επίδειξης στην αεροπορική έκθεση του Ντουμπάι - Νεκρός ο πιλότος (vid)

Ένα ινδικό καταδιωκτικό αεροπλάνο συνετρίβη σήμερα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του, αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση.

Ο λόγος για το τζετ Tejas της Hindustan Aeronautics Ltd, το οποίο συνετρίβη περίπου στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ πραγματοποιούσε επίδειξη πτήσης για το κοινό, πρόσθεσε το AP.

«Ένα καταδιωκτικό αεροπλάνο Tejas της Ινδίας, το οποίο συμμετείχε στη σημερινή αεροπορική επίδειξη στην αεροπορική έκθεση του Ντουμπάι, συνετρίβη προκαλώντας τον τραγικό θάνατο του πιλότου», σύμφωνα με την ανακοίνωση του επίσημου γραφείου Τύπου του Ντουμπάι στο X.

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε μια περιστροφή σε χαμηλό ύψος πριν συντριβεί φλεγόμενο σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρου από το χώρο της έκθεση, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα αεροπλάνο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα και να μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα τη στιγμή της συντριβής, μπροστά στα μάτια κατάπληκτων θεατών.

Πυκνός καπνός γέμισε τον τόπο του δυστυχήματος και οχήματα των υπηρεσιών άμεσης δράσης έσπευσαν να επέμβουν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την τελευταία ημέρα της μεγαλύτερης αεροπορικής έκθεσης της Μέσης Ανατολής, η οποία προτείνει κάθε απόγευμα ένα αεροπορικό θέαμα.