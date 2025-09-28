Ινδία: 39 νεκροί και πάνω από 50 τραυματίες από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 39 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας που σημειώθηκε χθες Σάββατο σε προεκλογική συγκέντρωση στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότια Ινδίας, όπου ποδοπατήθηκαν υποστηρικτές του κόμματος που ίδρυσε ο δημοφιλής ηθοποιός Βιτζέι.

«Μέχρι στιγμής, 39 είναι οι νεκροί (13 άνδρες, 17 γυναίκες, τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια) και 51 τραυματίες (26 άνδρες και 25 γυναίκες) δέχονται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Μ.Κ. Στάλιν σε δημοσιογράφους στην Καρούρ, την πόλη όπου συνέβη το ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματος TVK.

Ο 51χρονος Βιτζέι – δημοφιλής ηθοποιός εδώ και τρεις δεκαετίες – προσελκύει τεράστια πλήθη στις συγκεντρώσεις του από τότε που ίδρυσε το κόμμα TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Βίντεο που μεταδίδουν ινδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες υποστηρικτές του να συνωστίζονται γύρω από το όχημα στο οποίο επέβαινε. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Βιτζέι διακρίνεται να πετάει μπουκάλια με νερό προς ημιλιπόθυμους υποστηρικτές του και να απευθύνει έκκληση στην αστυνομία για βοήθεια, καθώς η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεγκτη.

Reports say dozens have lost their lives in the stampede at Vijay's rally, including women & children.

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Βιώνω αφόρητο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», δήλωσε ο Βιτζέι σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Δεκάδες γιατροί από γειτονικές περιοχές έσπευσαν στην Καρούρ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στην Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.