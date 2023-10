Ινδία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα με 13 νεκρούς (vid)

Η σύγκρουση δυο τρένων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δεκατρείς ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους περίπου πενήντα χθες Κυριακή το βράδυ στη νοτιοανατολική Ινδία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησαν οι τοπικές αρχές.

Η σύγκρουση και ο εκτροχιασμός των συρμών έγινε ανάμεσα σε δυο πόλεις στην πολιτεία Άντρα Πραντές και αιτία της τραγωδίας εκτιμάται πως ήταν παραβίαση σήματος από μηχανοδηγό επιβατικού τρένου.

«Δεκατρείς επιβάτες είναι νεκροί και άλλοι πενήντα τραυματίες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε στον Τύπο ο Ναγκαλάξμι Σ., εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης.

Με βάση τα πρώτα συμπεράσματα προκαταρκτικής έρευνας, η σύγκρουση οφειλόταν σε «ανθρώπινο λάθος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του Ινδός υπουργός αρμόδιος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

