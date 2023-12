Ινδία: Προβλήματα στις πτήσεις και τα δρομολόγια τρένων στο Νέο Δελχί λόγω πυκνής ομίχλης (vid)

Προβλήματα δημιουργήθηκαν σήμερα το πρωί στις πτήσεις και τα δρομολόγια των τρένων στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στο Νέο Δελχί, καθώς πυκνή ομίχλη κάλυψε την περιοχή, περιορίζοντας την ορατότητα σε μόλις 50 μέτρα σε ορισμένες περιοχές.

«Πολύ πυκνή ομίχλη» παρατηρήθηκε στην πόλη, όπου η θερμοκρασία ήταν μόλις 9 βαθμοί Κελσίου, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας, προσθέτοντας ότι είναι πιθανόν να παρατηρηθεί «πυκνή έως πολύ πυκνή» ομίχλη τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας σε κάποιες περιοχές έως και αύριο, Τετάρτη.

A dense fog has enveloped Delhi and some other parts of north India, causing disruption to air and rail traffic.

At least 30 flights were cancelled after a thick fog hampered visibility in the city on Tuesday morning.

The city's air quality has also been impacted drastically. pic.twitter.com/nSU5hQBPdW