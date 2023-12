Ινδία: Κλείνουν σχολεία και ακυρώνονται πτήσεις ενόψει κυκλώνα (vids)

Εντολή να κλείσουν σχολεία και γραφεία, να μην εκτελούνται πτήσεις και να εκκενωθούν παράκτιες περιοχές δόθηκε από τις αρχές στη νότια Ινδία ενόψει της αναμενόμενης άφιξης σφοδρού κυκλώνα με καταρρακτώδεις βροχές τις επόμενες 24 ώρες. Ο λόγος για τον κυκλώνα Μιτσάουνγκ που αναμένεται να φτάσει στην ακτή του νότιου ινδικού κρατιδίου Άντρα Πραντές αύριο, Τρίτη, το πρωί, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, με σταθερούς ανέμους ταχύτητας 90-100 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές 110 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι αρχές του Άντρα Πραντές και του γειτονικού Ταμίλ Ναντού βρίσκονται σε κατάσταση υψίστου συναγερμού για την πρόκληση ζημιών, απομακρύνοντας χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στις παράκτιες περιοχές, δήλωσαν αξιωματούχοι και στα δύο κρατίδια, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τους αλιείς να μην βγουν στη θάλασσα.

