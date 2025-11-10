Ινδία: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί και 11 τραυματίες (pics&vids)

Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας, μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, με αναφορές ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

As per eye witness talking to Zee Media -"The explosion was so loud, it felt like there was an earthquake."



Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν τηλεοπτικά κανάλια.

#WATCH | Delhi: "I never heard such a loud explosion ever in my life. I fell three times due to the explosion. It felt as if we were all going to die..." said a local shopkeeper to ANI https://t.co/mNFJMPex0i pic.twitter.com/KQcbOYYNu6 — ANI (@ANI) November 10, 2025

Επίσης, τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής του Δελχί, προσθέτοντας ότι οι φλόγες είχαν σβήσει από ομάδες πυρόσβεσης.

«Ακούσαμε έναν δυνατό ήχο, τα παράθυρά μας τραντάχτηκαν», δήλωσε στο NDTV ένας κάτοικος.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.