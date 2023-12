Ινδία: Δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων δέχθηκε επίθεση από drone

Ένα δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων που έπλεε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας δέχθηκε επίθεση από ένα εναέριο μη επανδρωμένο όχημα.

Από το πλήγμα, προκλήθηκε φωτιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρία ναυτιλιακών ασφαλειών Ambrey.

Η φωτιά στο υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων αντιμετωπίστηκε χωρίς τραυματισμούς μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ το περιστατικό συνέβη σε απόσταση 200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Βεραβάλ της Ινδίας, σύμφωνα με την Βρετανική εταιρία.

«Προκλήθηκε από την πυρκαγιά μερική δομική καταστροφή, ενώ έγινε και μερική εισροή υδάτων στο πλοίο», ανέφερε η εταιρεία στον ιστότοπό της.

«Η ασφάλεια του πληρώματος και του πλοίου έχει εξακριβωθεί. Το Πολεμικό Ναυτικό έστειλε επίσης ένα πολεμικό πλοίο στην περιοχή για να παράσχει βοήθεια», είπε αξιωματούχος του ινδικού ΠΝ, όπως μεταδίδει το Reuters.

#BREAKING



British maritime security firm Ambrey: An Israel-affiliated merchant vessel in the Arabian Sea off India's west coast was struck by an unmanned aerial vehicle, causing a fire#south24 pic.twitter.com/ZpnH9Tl4Cq