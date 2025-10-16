Ημέρα κρίσης για τον Λεκορνί - Αναμένεται να επιβιώσει τις δύο ψήφους μομφής

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αντιμετωπίζει δύο επικίνδυνες ψήφους μομφής στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, αλλά είναι πιθανό να επιβιώσει αφού δήλωσε ότι θα αναστείλει την ιστορική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για να κερδίσει την υποστήριξη της αριστεράς.

Ο Λεκορνί ο οποίος είναι ήδη ο πρωθυπουργός με τη μικρότερη θητεία στη σύγχρονη Γαλλία πριν τον επαναδιορισμό του την περασμένη εβδομάδα, αντιμετώπιζε την προοπτική μιας ακόμη μικρότερης δεύτερης θητείας στο αξίωμα μέχρι που έκανε την παραχώρηση για τη μεταρρύθμιση του συντάγματος την Τρίτη.

Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι κρατούν το κλειδί για την πολιτική επιβίωση του Λεκόρνου, χαιρέτισαν την κίνησή του, λέγοντας ότι δεν θα υποστηρίξουν τις δύο προτάσεις μομφής την Πέμπτη, μία από την άκρα αριστερά και η άλλη από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό.

Παρά την προσφορά του Λεκόρνου να αναβάλει τη μεταρρύθμιση μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές του 2027, το αποτέλεσμα των ψήφων αναμένεται να είναι ισόπαλο, με πιθανούς επαναστάτες από τους Σοσιαλιστές ή τους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους να εισάγουν κάποια αμφιβολία.

«Αν ήμουν μέλος του κοινοβουλίου, θα ψήφιζα υπέρ (του μέτρου μομφής)... επειδή πιστεύω ότι σήμερα μας παρουσιάζεται ένας σοσιαλιστικός προϋπολογισμός, και δεν είμαι Σοσιαλίστρια», δήλωσε η αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Φλόρενς Πορτέλι, στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL. «Οι ψηφοφόροι μας περιμένουν να έχουμε αξίες».

Στενό το περιθώριο επιβίωσης για την κυβέρνηση Λεκορνί

Θέτοντας σε παύση τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Λεκορνί απειλεί να καταστρέψει μια από τις κύριες οικονομικές κληρονομιές του Μακρόν σε μια εποχή που τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση, αφήνοντας τον πρόεδρο με ελάχιστα εγχώρια επιτεύγματα μετά από οκτώ χρόνια στην εξουσία.

Υπάρχουν 265 βουλευτές στο κοινοβούλιο από κόμματα που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν για την ανατροπή του Λεκορνί, με μόνο 289 ψήφους να απαιτούνται για την απομάκρυνσή του. Το BFM TV ανέφερε ότι το περιθώριο επιβίωσης του Λεκορνί θα μπορούσε να είναι ακόμη και 10 ψήφοι.

Εάν ο Λεκορνί πέσει, αυτός και οι υπουργοί του θα πρέπει να παραιτηθούν αμέσως, και ο Μακρόν θα αντιμετωπίσει τεράστιες πιέσεις να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα βυθίσουν τη Γαλλία ξανά στην κρίση.

Αν επιβιώσει, ο Λεκορνί αντιμετωπίζει ακόμη εβδομάδες επίπονων διαπραγματεύσεων στο κοινοβούλιο για την ψήφιση ενός περιορισμένου προϋπολογισμού για το 2026, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούσε να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή.

Αφού κέρδισαν την παραχώρηση για τις συντάξεις, οι Σοσιαλιστές έθεσαν την Τετάρτη στο στόχαστρο την συμπερίληψη ενός φόρου στους δισεκατομμυριούχους στον προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας πόσο αδύναμο είναι το χέρι του Λεκόρνου στις διαπραγματεύσεις.

Πολιτικός κρυπτονίτης

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια διαδοχή κυβερνήσεων μειοψηφίας επιδιώκει να προωθήσει προϋπολογισμούς που μειώνουν το έλλειμμα μέσω μιας σκληρής νομοθετικής εξουσίας που είναι χωρισμένη σε τρία ξεχωριστά ιδεολογικά μπλοκ.

Η μεταρρύθμιση του γενναιόδωρου συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας έχει θεωρηθεί πολιτικός κρυπτονίτης από τότε που ο σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν μείωσε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 έτη από τα 65 το 1982.

Στη Γαλλία, η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης είναι μόλις 60,7 έτη, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 64,4 έτη.

Η μεταρρύθμιση του Μακρόν αύξησε την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, στα 64 έτη, έως το 2030. Αν και αυτό απλώς ευθυγραμμίζει τη γαλλική πολιτική με αυτήν άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνει ένα πολύτιμο κοινωνικό όφελος που αγαπήθηκε από την αριστερά.

Ψηφοφορία για αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων τον Νοέμβριο

Ο Λεκορνί δήλωσε στους νομοθέτες την Τετάρτη ότι θα προτείνει τον Νοέμβριο μια τροποποίηση του νόμου για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να ανασταλεί η μεταρρύθμιση.

Μερικοί αριστεροί νομοθέτες δήλωσαν στους Σοσιαλιστές ότι ο Λεκόρνου έστηνε ενέδρα. Με την τοποθέτηση ρήτρας για την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος εκεί, οι Σοσιαλιστές θα μπορούσαν να αναγκαστούν να αποδεχτούν άλλα μέτρα που δεν εγκρίνουν, είπαν.

«Έχουν εξαπατηθεί!», δήλωσε ο ανώτερος βουλευτής της ακροαριστεράς, Μανουέλ Μπόμπαρντ, στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.