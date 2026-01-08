Ιμάμογλου: Θα νικήσω τον Ερντογάν ακόμη και μέσα από τη φυλακή - Τι λέει για την Ελλάδα

Από κελί υψίστης ασφαλείας στη Σηλυβρία, στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, ο φυλακισμένος πρώην δήμαρχος της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου, δηλώνει αποφασισμένος να ανατρέψει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να τερματίσει την 25ετή πολιτική κυριαρχία του.

Ενόψει της δίκης του, που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαρτίου, ο βασικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου κάνει λόγο για «πολιτική πολιορκία» και υποστηρίζει ότι η λαϊκή δυναμική βρίσκεται στο πλευρό του, τονίζοντας ότι θα νικήσει τον Ερντογάν

Σε γραπτές απαντήσεις του προς το Politico, τις οποίες διαβίβασε μέσω των δικηγόρων και των πολιτικών του συνεργατών, ο Ιμάμογλου τονίζει ότι η δίωξή του δεν συνιστά γνήσια νομική διαδικασία αλλά μια συνειδητή προσπάθεια εξουδετέρωσής του από το πολιτικό σκηνικό. Υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει - οι οποίες επισύρουν συνολικές ποινές άνω των 2.300 ετών - βασίζονται σε φήμες και αμφισβητούμενους μάρτυρες, κάνοντας λόγο για «νομικό παραλογισμό».

Η σύλληψή του τον περασμένο Μάρτιο προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και διεθνή κατακραυγή, με την αντιπολίτευση να τη χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενη. Παρά την κράτησή του, περισσότεροι από 15 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν στην εσωκομματική διαδικασία του CHP, αναδεικνύοντάς τον μοναδικό υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος επιμένει ότι «σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές μπορεί να νικήσει τον Ερντογάν ακόμα και μέσα από το κελί του» και ότι αυτό ακριβώς επιχειρείται να αποτραπεί.

Παράλληλα, συνεχίζει την πολιτική του παρουσία μέσω των social media, παρά τους περιορισμούς και το μπλοκάρισμα του βασικού του λογαριασμού στην Τουρκία. Υποστηρίζει ότι μια προεκλογική εκστρατεία μπορεί να είναι αποτελεσματική ακόμη και χωρίς φυσική παρουσία, καθώς «οι ιδέες και η κοινή βούληση των πολιτών είναι το καθοριστικό στοιχείο».

Ο Ιμάμογλου ασκεί έντονη κριτική και στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν, την οποία χαρακτηρίζει επιθετική και προσωποκεντρική. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ισχυρίστηκε ότι «συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου κατά παράβαση συμφωνιών», ενώ κάνει λόγο για ενισχυόμενη συμμαχία Ελλάδας, Ισραήλ και Νότιας Κύπρου εις βάρος της Τουρκίας.

Παράλληλα, αμφισβητεί τα οφέλη της στρατηγικής Ερντογάν στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η Τουρκία παραμένει εκτός του προγράμματος F-35 και υπό καθεστώς κυρώσεων.