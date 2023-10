Ηχούν σειρήνες σε όλο το κεντρικό Ισραήλ (vid)

Έληξε στις 20:00 το τελεσίγραφο του Ισραήλ για εκκένωση του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι μετακινούνται προς τη νότια Γάζα, ενώ οι τρομοκράτες της Χαμάς απαιτούν από τους κατοίκους να μην μετακινηθούν. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ.

Πολίτες καλούνται να βρουν καταφύγιο καθώς αυτή την ώρα ηχούν σειρήνες σε όλο το κεντρικό Ισραήλ.

RIGHT NOW: Hundreds of thousands of Israelis are running from their Shabbat dinner tables to bomb shelters as 🚨’s sound across central Israel.