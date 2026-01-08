Η Γροιλανδία πρέπει να διεξαγάγει άμεσες συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς τη Δανία, δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Γροιλανδίας στο Reuters, καθώς το νησί της Αρκτικής εξετάζει πώς να ανταποκριθεί στην ανανεωμένη προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να το θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Ο Τραμπ ενέτεινε πρόσφατα τις απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία, αναβιώνοντας μια ιδέα που είχε εκφράσει το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η Γροιλανδία βρίσκεται σε στρατηγική θέση μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο σημείο για το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι της ταιριάζουν επίσης με τον στόχο της Ουάσιγκτον να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Σημειωτέον ότι το νησί είναι αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας. Έχει δικό του κοινοβούλιο και κυβέρνηση, αλλά η Κοπεγχάγη διατηρεί την εξουσία σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας.

«Ενθαρρύνουμε την τρέχουσα (γροιλανδική) κυβέρνησή μας να ξεκινήσει διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ χωρίς τη Δανία», δήλωσε ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και της πιο εξέχουσας πολιτικής φωνής για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας.

«Επειδή η Δανία εχθρεύεται τόσο τη Γροιλανδία όσο και τις ΗΠΑ με τη μεσολάβηση της».

Υπενθυμίζεται ότι το Naleraq, το οποίο υποστηρίζει ένθερμα την ταχεία μετάβαση στην πλήρη ανεξαρτησία, διπλασίασε τις έδρες του σε οκτώ στις εκλογές του περασμένου έτους, κερδίζοντας το 25% των ψήφων σε μια χώρα με μόλις 57.000 κατοίκους.

Αν και έχει αποκλειστεί από την κυβερνητική συμμαχία, το κόμμα έχει δηλώσει ότι επιθυμεί μια αμυντική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και θα μπορούσε να επιδιώξει μια συμφωνία «ελεύθερης σύνδεσης», βάσει της οποίας η Γροιλανδία θα λάμβανε την υποστήριξη και την προστασία των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για στρατιωτικά δικαιώματα, χωρίς να γίνει έδαφος των ΗΠΑ.

Όλα τα κόμματα της Γροιλανδίας επιθυμούν την ανεξαρτησία, αλλά διαφωνούν ως προς τον τρόπο και το χρόνο επίτευξής της.

Η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι δυνατές άμεσες συνομιλίες

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, δήλωσε ότι η Γροιλανδία δεν μπορεί να διεξάγει άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ χωρίς τη Δανία, επειδή δεν της επιτρέπεται νομικά.

«Πρέπει να σεβόμαστε τον νόμο και έχουμε κανόνες για τον τρόπο επίλυσης των ζητημάτων στο Βασίλειο», δήλωσε στην εφημερίδα Sermitsiaq αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Οι κυβερνήσεις της Δανίας και της Γροιλανδίας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με τις δηλώσεις του Broberg.

Τα σχόλια αυτά έρχονται πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, την επόμενη εβδομάδα, με σκοπό την αντιμετώπιση των εντάσεων μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Η Μότσφελντ δήλωσε ότι είναι σημαντικό να τεθεί η σχέση της Γροιλανδίας με την Ουάσινγκτον σε σταθερή πορεία.

«Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι ότι η συνάντηση θα οδηγήσει σε ομαλοποίηση των σχέσεών μας», δήλωσε στην εφημερίδα Sermitsiaq.

Η Δανία και η Γροιλανδία επιδιώκουν να επαναφέρουν τη συζήτηση σε διπλωματικό επίπεδο, όπου μπορούν να αντιμετωπιστούν οι λογικές ανησυχίες, δήλωσε ο Ulrik Pram Gad, ανώτερος ερευνητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών.

«Η στρατηγική είναι να επαναφέρουμε τις αδιπλωματικές δηλώσεις του Τραμπ στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης σε σταθερά διπλωματικά κανάλια», δήλωσε στο Reuters.

Το ΝΑΤΟ συμφωνεί ότι χρειάζεται ισχυρότερος ρόλος στην Αρκτική

Στις Βρυξέλλες, οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ πραγματοποίησαν μια «εγκάρδια» συζήτηση για τη Γροιλανδία την Πέμπτη, με ευρεία συμφωνία ότι η συμμαχία πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την ασφάλεια στην Αρκτική, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συνομιλίες.

«Χωρίς δράμα», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. «Υπάρχει μεγάλη συμφωνία ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης αποτρεπτικής παρουσίας στην περιοχή».

Ακριβώς ποια πρόσθετα μέτρα θα λάβει το ΝΑΤΟ παραμένει αδιευκρίνιστο. Ορισμένες χώρες έχουν προτείνει να χρησιμοποιηθούν ως πιθανά πρότυπα οι επιχειρήσεις της συμμαχίας στην ανατολική της πτέρυγα – Baltic Sentry και Eastern Sentry.

Και οι δύο αποστολές αναπτύσσουν πολυεθνικές δυνάμεις με ευελιξία για την προστασία αρκετών χωρών, ενώ χρησιμοποιούν drones, αισθητήρες και άλλη τεχνολογία για την παρακολούθηση της ξηράς και της θάλασσας.

Διαφορετικές στάσεις στην Ουάσιγκτον;

Οι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται να έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων τους. Ο υπουργός Εξωτερικών, Ρούμπιο, δεν φαίνεται να τάσσεται υπέρ μιας στρατιωτικής επιχείρησης, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας. Αλλά άλλοι λένε ότι η επιλογή αυτή είναι στο τραπέζι.

«Θα φροντίσουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Αμερικής», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς σε συνέντευξη που μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Fox News. «Και νομίζω ότι ο Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να το πετύχει αυτό».