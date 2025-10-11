Ο αφοπλισμός της Χαμάς, που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο το τέλος του πολέμου στη Γάζα, είναι «εκτός συζήτησης», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και μη διαπραγματεύσιμη», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Την ίδια ώρα, οπως μεταδίδει το BBC, η τρομοκρατική οργάνωση ανακάλεσε πάνω από 7.000 μέλη της, προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο των περιοχών που εκκενώθηκαν από τα ισραηλινά στρατεύματα, μετά την αποχώρησή τους με βάση τα συμφωνηθέντα για την κατάπαυση πυρός.

Παράλληλα, η Χαμάς, όπως αναφέρει το BBC, διόρισε πέντε νέους κυβερνήτες, άπαντες με στρατιωτικό υπόβαθρο, οι οποίοι ήταν διοικητές ταξιαρχιών της ένοπλης πτέρυγας, προκειμένου να αναλάβουν την επίβλεψη των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή επιστράτευσης εκδόθηκε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων τα οποία έγραφαν: «Δηλώνουμε μια γενική κινητοποίηση ως απάντηση στην έκκληση του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες με το Ισραήλ. Πρέπει να αναφερθείτε εντός 24 ωρών στις καθορισμένες τοποθεσίες σας, χρησιμοποιώντας τους επίσημους κωδικούς σας».

Δημοσιεύματα από τη Γάζα δείχνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες συνοικίες, ορισμένοι φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλοι με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την επιστράτευση, δηλώνοντας ωστόσο στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος των κλεφτών και των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα, υπάρχουν για να αντιστέκονται στην κατοχή και θα παραμείνουν όσο η κατοχή συνεχίζεται».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η προσπάθεια της Χαμάς να παραδώσει τους ομήρους έχει ξεκινήσει, ωστόσο δεν θεωρείται βέβαιη η παράδοση και των 48, ζωντανών και νεκρών, καθώς ένας αριθμός και από τις δύο λίστες, είναι άδηλο που βρίσκεται.

Η δε επιστράτευση των 7.000 και πλέον μαχητών και το σχέδιο της Χαμάς για ανακατάληψη του ελέγχου στις περιοχές που εκκενώθηκαν από τους IDF, προσβλέπει πιθανότατα στην επόμενη μέρα, καθώς ναι μεν έχει καθοριστεί ένα πλάνο για την πρώτη φάση, αλλά τα βήματα της επόμενης φάσης κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί συμφωνία και από τις δύο πλευρές.