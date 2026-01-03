Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Βενεζουελάνοι, ήρθε η ώρα της ελευθερίας - Ο Γκονσάλες να αναλάβει την προεδρία

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα της λαϊκής κυριαρχίας» και «η ώρα της ελευθερίας» στη χώρα, καθώς και της ανάληψης της ηγεσίας από τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια.

Σε επιστολή προς τον λαό της Βενεζουέλας, η οποία δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, η Ματσάδο αναφέρει: «Ο Νικολάς Μαδούρο, από σήμερα, αντιμετωπίζει τη διεθνή δικαιοσύνη για τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον των Βενεζουελάνων και πολιτών πολλών άλλων εθνών».

Συνεχίζει λέγοντας ότι, «δεδομένης της άρνησής του να αποδεχθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκπλήρωσε την υπόσχεσή της να επιβάλει τον νόμο».

«Έχει έρθει η ώρα να κυριαρχήσει η λαϊκή και εθνική βούληση στη χώρα μας», σημειώνει, προσθέτοντας: «Θα αποκαταστήσουμε την τάξη, θα απελευθερώσουμε τους πολιτικούς κρατούμενους, θα οικοδομήσουμε μια σπουδαία χώρα και θα φέρουμε τα παιδιά μας πίσω στην πατρίδα τους».

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Η Ματσάδο υποστηρίζει ότι ο Γκονζάλες εξελέγη νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ο Μαδούρο ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, παρά την εκτεταμένη διεθνή κριτική, με τις εκλογές να χαρακτηρίζονται νοθευμένες.

«Πρέπει να αναλάβει άμεσα τη συνταγματική του εντολή και να αναγνωριστεί ως αρχιστράτηγος των εθνικών ενόπλων δυνάμεων από όλους τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες», προσθέτει.

«Σήμερα είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε την εντολή μας και να αναλάβουμε την εξουσία. Ας παραμείνουμε σε εγρήγορση, ενεργοί και οργανωμένοι έως ότου επιτευχθεί η δημοκρατική μετάβαση - μια μετάβαση που μας χρειάζεται όλους», καταλήγει.

Από την πλευρά του, ο Γκονζάλες κοινοποίησε την ανάρτηση της Ματσάδο και δήλωσε: «Βενεζουελάνοι, αυτές είναι καθοριστικές ώρες. Να γνωρίζετε ότι είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επιχείρηση ανοικοδόμησης του έθνους μας».

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και κράτη της Λατινικής Αμερικής αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024, όταν ο Μαδούρο εξασφάλισε τρίτη εξαετή θητεία. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε απάτη και διεκδίκησε τη νίκη του δικού της υποψηφίου Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.