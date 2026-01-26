Deutsche Welle

Το τελευταίο διάστημα η βρετανική αστυνομία βρίσκεται υπό λεπτομερή έλεγχο. Σκάνδαλα για ανάρμοστη συμπεριφορά αστυνομικών αλλά και αδυναμία εντόπισης τέτοιων περιστατικών από ανώτερα στελέχη έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα.

Η κυβέρνηση βρίσκεται κάπου στη μέση. Από τη μία, η αστυνόμευση είναι, κατ’ αρχήν, λειτουργικά ανεξάρτητη. Από την άλλη, είναι αυτή που μπορεί να επιφέρει άμεσα αλλαγές. Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ φαίνεται να αναλαμβάνει τα ηνία δημιουργώντας την NPS, την νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία σε Αγγλία και Ουαλία.

Το νέο αυτό εγχείρημα λανσάρεται ως το «βρετανικό FBI» και σχολιάζεται ως απαραίτητη αλλαγή μιας αστυνόμευσης που έχει κολλήσει σε «έναν διαφορετικό αιώνα», όπως σχολίασε η ίδια η υπουργός.

Ποιες οι αλλαγές και πού επικεντρώνονται;

Οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές τη Δευτέρα, όμως ήδη έχουν σκιαγραφηθεί κάποιες αλλαγές. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, που επικαλούνται οι Times, τα πλάνα της υπουργού χωρίζουν την αστυνόμευση σε τρία σημεία: το κορυφαίο, το οποίο και θα επικεντρώνεται σε μεγάλα και διεθνή εγκλήματα, το δεύτερο, το οποίο θα εστιάζει σε σοβαρές και πολύπλοκες έρευνες και το τρίτο, το οποίο θα ασχολείται με όσα επηρεάζουν τις τοπικές κοινότητες.

Η υπουργός παράλληλα πρόσθεσε ότι η νέα αυτή υπηρεσία θα έχει «ταλέντα διεθνούς κλάσεως αλλά και άκρως εξελιγμένη τεχνολογία ώστε να εντοπίζει και να συλλαμβάνει τους επικίνδυνους εγκληματίες».

Οι υπάρχουσες υπηρεσίες θα ενοποιηθούν κάτω από τον ίδιο οργανισμό, όπως η Ενιαία Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (National Crime Agency) και περιφερειακές μονάδες. Άλλωστε, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Μαχμούντ είχε δηλώσει ότι θέλει να μειώσει δραστικά τους αστυνομικούς οργανισμούς, από 43 που είναι τώρα σε 12 μεγάλους.

Η νέα υπηρεσία, η οποία θα επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της απάτης και των εγκληματικών οργανώσεων, αν και θα καλύπτει τα δύο έθνη Αγγλίας και Ουαλίας, θα μπορεί να λειτουργεί και ευρύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή σε Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία, ορίζοντας συγκεκριμένα πρότυπα και εκπαίδευση.

Θα διευθύνεται από έναν Εθνικό αστυνομικό επίτροπο ο οποίος και θα γίνει ο ανώτερος αρχηγός της αστυνομίας στην χώρα, παίρνοντας τα σκήπτρα από τον αρχηγό της Μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου.

Πηγή: Deutsche Welle