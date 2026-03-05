IDF: Τα πλήγματά μας συνεχίζουν να κλονίζουν το ιρανικό καθεστώς (vid)

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα που εξαπολύει από τις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν συνεχίζουν να «κλονίζουν» το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Συνεχίζουμε να εντείνουμε τα πλήγματα κατά του καθεστώτος», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

«Κλονίστηκε από το πρώτο πλήγμα, το πρωί του Σαββάτου, όταν εξουδετερώθηκε η ηγεσία. Και κάθε μέρα, συνεχίζουμε να το κλονίζουμε περισσότερο, να του προκαλούμε βαθύτερες ζημιές έως ότου εξαλειφθεί η υπαρξιακή απειλή», δήλωσε.

«Κάθε μέρα που περνά, το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς αποδυναμώνεται και χάνει τον έλεγχό του» στη χώρα, επανέλαβε ο Ντέφριν.

Guerre au Moyen-Orient: "Nous sommes concentrés sur nos objectifs: faire tomber le régime iranien et éliminer la menace existentielle sur Israël", déclare Effie Defrin, porte-parole de Tsahal pic.twitter.com/KBFGcfCNuc — BFM (@BFMTV) March 5, 2026

«Στη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων κατά στόχων του καθεστώτος … σε όλη την Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Ένας από τους στόχους που δέχθηκαν επίθεση στην ιρανική πρωτεύουσα «ήταν μια υπόγεια τοποθεσία που χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για στόχευση αεροσκαφών».

«Αρκετά σημεία εκτόξευσης που αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για το Ισραήλ … επίσης χτυπήθηκαν», μεταξύ των οποίων μια συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων την οποία χειρίζονταν πολλοί Ιρανοί στρατιώτες και που εντοπίστηκε από ισραηλινό αεροσκάφος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Συνεχίζουμε επίσης να πλήττουμε συστηματικά και να καταδιώκουμε τη Χεζμπολάχ» στον Λίβανο, δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος του στρατού.

«Έως τώρα, έχουμε πλήξει πάνω από 320 στόχους» της Χεζμπολάχ, «εκ των οποίων περίπου 80 στη διάρκεια μόνο των τελευταίων 24 ωρών», διευκρίνισε ο Ντέφριν.

«Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πληροφορία που να υποδηλώνει συντονισμό μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ιράν», στις επιχειρήσεις τους που είναι σε εξέλιξη, δήλωσε.

«Είναι αλήθεια ότι κάποιες φορές, και αυτό έγινε χθες (Τετάρτη), ομοβροντία (πυραύλων) από το Ιράν και ομοβροντία της Χεζμπολάχ έλαβαν χώρα σχεδόν την ίδια ώρα, κάτι που δίνει την εντύπωση συντονισμού … Αλλά ο συντονισμός δεν είναι τόσο στενός», δήλωσε.