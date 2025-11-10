IDF: Συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο - Έχουν εξοντωθεί 15 τρομοκράτες από τις αρχές Νοεμβρίου

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξουδετέρωσαν τις δύο τελευταίες ημέρες τρεις τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Συνολικά, όπως ανέφεραν, από τις αρχές του μήνα έχουν εξοντωθεί 15 τρομοκράτες.

Όπως αναφέρουν οι IDF στην ανακοίνωσή τους: «οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν και εξουδετέρωσαν νωρίτερα σήμερα, με ακριβή καθοδήγηση από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και μέσω της Πολεμικής Αεροπορίας, τον τρομοκράτη Σαμίρ Αλί Φακίγια στην περιοχή Σερίφα στο νότιο Λίβανο.

Ο τρομοκράτης εμπλεκόταν σε λαθρεμπόριο όπλων για την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές σε όλο τον Λίβανο. Επιπλέον, χθες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, με επικεφαλής τη Βόρεια Διοίκηση και μέσω της Πολεμικής Αεροπορίας, επιτέθηκαν και εξουδετέρωσαν δύο τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στις περιοχές Χομίν αλ-Φούκα και αλ-Σουάνα στο νότιο Λίβανο.

Αυτοί οι τρομοκράτες προστίθενται στους 12 τρομοκράτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ που έχουν εξοντωθεί από τις αρχές του μήνα. Οι ενέργειες των τρομοκρατών αποτελούσαν απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του και παραβίαζαν τις συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν για την εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής για το Κράτος του Ισραήλ».