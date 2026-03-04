Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει τουλάχιστον μία ή δύο ακόμη εβδομάδες επιχειρήσεων στο Ιράν, κατά τις οποίες στοχεύει να χτυπήσει χιλιάδες ακόμη στόχους του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel.

Ο στόχος του Ισραήλ είναι η συστηματική υποβάθμιση του ιρανικού καθεστώτος και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων.

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι αξιωματούχοι των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων πιστεύουν ότι τα κράτη του Κόλπου - τα οποία έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν εν μέσω της σύγκρουσης - θα συμμετάσχουν στην επιθετική εκστρατεία.

Προς το παρόν, τα κράτη του Κόλπου εμπλέκονται κυρίως αμυντικά, καταρρίπτοντας ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στοχεύουν τις χώρες τους.

