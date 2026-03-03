IDF: Προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Τεχεράνης

Οι IDF εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση «προς όλους όσοι βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Χακιμιγιέ στην Τεχεράνη και στο αεροδρόμιο Παγιάμ στο Καράτζ, βάσει των ζωνών που έχουν επισημανθεί με κόκκινο στους συνημμένους χάρτες».
Στην προειδοποίηση αναφέρεται:
- «Ο ισραηλινός στρατός, έχοντας στοχεύσει τις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην περιοχή της Τεχεράνης τις τελευταίες ημέρες, πρόκειται να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές τις επόμενες ώρες.
- Αγαπητοί πολίτες, για λόγους ασφάλειας και προστασίας της ζωής σας, σας καλούμε να εκκενώσετε άμεσα τις καθορισμένες ζώνες που επισημαίνονται στον χάρτη.
- Η παρουσία σας στις περιοχές αυτές θέτει τη ζωή σας σε κίνδυνο».