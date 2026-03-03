IDF: Προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Τεχεράνης

Οι IDF εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση «προς όλους όσοι βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Χακιμιγιέ στην Τεχεράνη και στο αεροδρόμιο Παγιάμ στο Καράτζ, βάσει των ζωνών που έχουν επισημανθεί με κόκκινο στους συνημμένους χάρτες».

Στην προειδοποίηση αναφέρεται: