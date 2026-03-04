IDF: Πώς γίνεται με τις ΗΠΑ ο διαχωρισμός για τις ζώνες επιθέσεων στο Ιράν και τους τύπους των στόχων

Οι IDF αποκάλυψαν το πώς καταμερίζουν τις εργασίες τους με τον αμερικανικό στρατό εν μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας κατά του Ιράν, τόσο γεωγραφικά, όσο και ανά τύπο στόχου και με βάση το σχετικό πλεονέκτημα.

Γεωγραφικά, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί εναντίον ιρανικών εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων και άλλων στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Αυτό συμβαίνει επειδή το Ιράν εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο Ισραήλ από αυτές τις περιοχές.

Ο αμερικανικός στρατός επιχειρεί εναντίον ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων στο νότιο Ιράν, καθώς έχει χρησιμοποιήσει αυτές τις περιοχές για να εκτοξεύσει πυραύλους μικρότερου βεληνεκούς σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.

Για τους τύπους στόχων, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν επίσης διαιρέσει τη δουλειά τους.

Ο αμερικανικός στρατός, για παράδειγμα, έχει αναλάβει την ευθύνη για τη στόχευση ολόκληρου του Ιρανικού Ναυτικού.

Το Ισραήλ έχει εν τω μεταξύ επικεντρωθεί σε άλλους στόχους, με βάση το σχετικό πλεονέκτημα, όπως οι θέσεις του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Επιπλέον, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις δυνατότητες εναέριου ανεφοδιασμού του αμερικανικού στρατού, καθώς ο αμερικανικός στρατός διαθέτει περίπου 10 φορές τον στόλο ανεφοδιασμού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Δεκάδες αμερικανικά δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού έχουν σταθμεύσει στο Ισραήλ εν μέσω της σύγκρουσης.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι περιγράφουν τη σύγκρουση ως τον πρώτο ολοκληρωμένο κοινό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, μετά από εκτεταμένο κοινό σχεδιασμό τους τελευταίους μήνες.

Υπάρχουν «κοινές μονάδες συντονισμού» τόσο στο Ισραήλ όσο και στις ΗΠΑ που λειτουργούν εν μέσω της εκστρατείας, συγχρονίζοντας πληροφορίες, στόχους και άμυνα, σύμφωνα με τον IDF. Περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στο Ισραήλ.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος στα αγγλικά», είπε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, εν τω μεταξύ, μιλάει καθημερινά με τον αρχηγό της CENTCOM των ΗΠΑ, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με τον στρατό.

