IDF: Νεκρός τρομοκράτης της Χεζμπολάχ από στοχευμένο πλήγμα στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σε χθεσινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο σκότωσε έναν τρομοκράτη τον οποίο κατηγορεί ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε πρόσφατα τα πλήγματά του στον νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι στοχοθετεί την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται κατά παράβαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στα βόρεια σύνορά του εδώ και περίπου ένα χρόνο.

«Χθες (Παρασκευή), σε στοχευμένο πλήγμα, οι IDF εξουδετέρωσαν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Φρουν, στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

❌ ارتش اسرائیل یک تروریست از سازمان تروریستی حزب الله را در جنوب لبنان را به هلاکت رساند



🔸 دیروز (جمعه)، ارتش اسرائیل به رهبری لشکر ۹۱ و از طریق نیروی هوایی، به یک تروریست از سازمان تروریستی حزب الله در منطقه پرون در جنوب لبنان حمله کرد و او را به هلاکت رساند.



🔸 در طول جنگ،… pic.twitter.com/EOPKWPOZoW — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) November 22, 2025

«Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο τρομοκράτης αυτός εξαπέλυσε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ και των (ισραηλινών) στρατευμάτων», δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας: «οι δραστηριότητες αυτού του τρομοκράτη συνιστούσαν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».