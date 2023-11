IDF: Νεκροί 21 τρομοκράτες της Χαμάς που πυροβολούσαν από το νοσοκομείο της Γάζας (vid)

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως σκότωσαν μέλη τρομοκρατικού πυρήνα που άνοιξε πυρ εναντίον τους από το νοσοκομείο Αλ-Κουντς στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τις IDF, οι τρομοκράτες της Χαμάς είχαν ανοίξει πυρ κατά των στρατευμάτων της 188ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας με ελαφρά όπλα και RPGs, ενώ ήταν «ενσωματωμένοι σε μια ομάδα πολιτών στην είσοδο του νοσοκομείου».

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι τα στρατεύματα, με αεροπορική υποστήριξη, ανταπέδωσαν τα πυρά στους τρομοκράτες της Χαμάς, σκοτώνοντας 21 από αυτούς. «Κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε, αλλά ένα τανκ υπέστη ζημιές από ένα RPG», ανέφεραν οι Ισραηλινοί.

Εν μέσω της ανταλλαγής πυρών, οι IDF λένε ότι πολίτες εθεάθησαν να φεύγουν από το νοσοκομείο και άλλοι πράκτορες βγήκαν από παρακείμενα κτίρια και κρύφτηκαν ανάμεσά τους για να επιτεθούν στις ισραηλινές δυνάμεις.

Αφού πυροβόλησαν με RPGs τα στρατεύματα, οι IDF ανέφεραν ότι οι πράκτορες διέφυγαν πίσω στο νοσοκομείο.

«Το περιστατικό αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της συνεχιζόμενης κατάχρησης από τη Χαμάς των αστικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, για την πραγματοποίηση επιθέσεων», πρόσθεσαν οι IDF σε ανακοίνωσή τους.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη μάχη που φαίνεται να δείχνουν τρομοκράτες με RPG να τρέχουν μέσα στο νοσοκομείο.

